Colpo low cost in difesa: l’Inter prende il nazionale azzurro

Tanti i calciatori accostati all’Inter sul mercato. C’è anche un nazionale azzurro che i nerazzurri potrebbero prendere a parametro zero

A meno di colpi di scena, l’Inter non acquisterà nessuno nella sessione invernale di calciomercato che si concluderà tra poco più di una settimana.

Non sono arrivate, al momento, offerte per Correa e Arnautovic, due dei possibili partenti a Gennaio. Oltre a Frattesi, cercato invano dalla Roma, il calciatore dell’Inter più richiesto è Tajon Buchanan che ha avuto proposte sia dalla Serie A (la stessa Roma e il Torino) che dall’estero. Anche se dovesse essere ceduto per giocare con più continuità, l’esterno canadese non sarà rimpiazzato con un sostituto.

E’ sulla prossima stagione che si sta focalizzando il lavoro di Marotta e Ausilio. Lo confermano le trattative per Tomas Perez del Newell’s Old Boys e Petar Sucic della Dinamo Zagabria, individuati dalla dirigenza nerazzurra come possibili rinforzi per il centrocampo del futuro. Giovani forti, di talento e già pronti, caratteristiche che OakTree cerca nei prossimi acquisti dell’Inter.

Inter sul giovane nazionale azzurro, può arrivare a parametro zero

Rientra pienamente in queste caratteristiche anche un giovane difensore che sta disputando un ottimo campionato di Serie B con la sua squadra, in piena lotta per la promozione. Si tratta di Nicolò Bertola, difensore dello Spezia e della Nazionale Under 21, compagno di squadra in entrambe di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dei nerazzurri e in prestito ai liguri fino a fine stagione.

Classe 2003, Bertola, autore di 3 gol in 19 presenze complessive nell’annata in corso, è in scadenza con lo Spezia a fine stagione. I margini per un rinnovo sono pressoché nulli nonostante le intenzioni del club bianconero (nel quale il difensore è cresciuto) di non perderlo a parametro zero.

In questa situazione potrebbe inserirsi l’Inter che segue Bertola da tempo. I nerazzurri possono acquistare il difensore a titolo definitivo già a Gennaio con un indennizzo minimo e lasciarlo allo Spezia fino a fine stagione. Uno scenario favorevole per la compagine ligure, le cui ambizioni per un ritorno in Serie A dopo due anni sono ulteriormente aumentate dopo il successo di misura, al Picco, sulla capolista Sassuolo.

Qualora l’Inter non chiudesse il colpo, Bertola resta un obiettivo anche di Torino e Bologna, due club che seguono anche Francesco Pio Esposito. Proprio gli emiliani possono essere la squadra cui l’Inter cederà l’attaccante per un nuovo prestito, stavolta in Serie A, prima del probabile ritorno in nerazzurro fissato nel 2026.