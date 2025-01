Lecce-Inter 0-4, finisce come l’anno scorso: Inzaghi risponde a Conte

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Lecce di Giampaolo nella 22esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Lecce in una gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da ben 27 punti in favore dei campioni d’Italia che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alle vittorie di domenica scorsa contro l’Empoli e di mercoledì contro lo Sparta Praga per rilanciare la propria candidatura allo scudetto. C’è poi da prepararsi al meglio all’ultimo turno di Champions League che li vedrà ospitare il Monaco, con due risultati utili su tre per accedere direttamente agli ottavi di finale. Per i giallorossi di Marco Giampaolo, che invece vengono dalla pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari e che devono rinunciare allo squalificato Rebic, vanno a caccia di un risultato di prestigio per mettere in cascina preziosi punti per la corsa salvezza.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, e ovviamente anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 con il gol di Darmian e il rigore trasformato da Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All.: Giampaolo

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi