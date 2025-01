Frattesi ceduto: maxi scambio tra Inter e Roma

Non è finita la trattativa fra nerazzurri e giallorossi. Forse non è nemmeno mai iniziata… ma non si valuta lo scambio

Ne abbiamo già parlato troppo. Ma oltre alle parole, per ora, si sono palesati pochissimi fatti. Insoddisfatto del proprio attuale ruolo nella squadra, Frattesi potrebbe aver espresso, direttamente o tramite il proprio agente, la volontà di avere più spazio… Una mossa utile a far capire alla società di voler cambiare aria.

Riso, come spiegato da Piero Ausilio, è stato molto attivo in queste settimane, preoccupandosi di gestire i contatti con la Roma, che potrebbe fare di Frattesi non solo di uno dei suoi obiettivi per la seconda parte di campionato ma anche di una nuova bandiera.

Secondo La Repubblica è ancora in stallo la trattativa fra Roma e Inter per Frattesi. Dunque, nulla è cambiato. “Tutto fermo lato Frattesi“, si legge sul quotidiano. “Le parti potrebbero riaggiornarsi, un’ultima volta la prossima settimana per capire, una volta per tutte, se questa operazione può essere messa in piedi“.

La Roma potrebbe insistere con l’argomento della contropartita. E magari potrebbe anche spingersi a mettere sul piatto due giocatori. Cristante e Zalewski. “Contropartite che piacciono ai nerazzurri”, secondo La Repubblica. In effetti, i due nomi potrebbero integrarsi bene negli schemi di Inzaghi, ma ciò non vuol dire che la società sia pronta a considerarli come tessere da inserire in trattativa.

La posizione dell’Inter è nota: Frattesi può uscire a gennaio solo a fronte di un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, senza contropartite. L’idea dello scambio per Frattesi non piace. Intanto, il centrocampista è dunque ancora al centro delle voci di mercato… Non sembra contento né molto concentrato sulla squadra.

La Roma persevera: scambio per Frattesi

Davide Frattesi è stato provato anche ieri da Inzaghi nella rifinitura, prima della partenza per Lecce. Ed è quindi in vantaggio su Nicolò Barella, a cui gioverebbe rifiatare almeno per un turno. Davide Frattesi tornerebbe in questo modo titolare con la magia nerazzurra dopo oltre un mese. L’ultima volta che è partito dal 1′ risale infatti al 19 dicembre con l’Udinese, in Coppa Italia. In campionato addirittura non gioca titolare da davvero un sacco di tempo… Per un precedente bisogna infatti risalire al 30 ottobre contro l’Empoli.

C’è anche da dire che, in tutte le ultime occasioni in cui è stato chiamato in causa, il venticinquenne ha deluso. Analizzando le sue performance, ci si rende conto che Frattesi, oltre a esprimere i soliti limiti dal punto di visto tattico e per i mezzi tecnici, non è riuscito a far vibrare il suo agonismo e la sua capacità di creare pericoli.

Non è un discorso di continuità atletica… Anche se Frattesi non è il giocatore ideale per il calcio di Inzaghi, nel suo primo anno a Milano è riuscito a dimostrare la propria utilità. Ci ha messo voglia e impegno. E senza queste due cose, l’Inter potrebbe anche decidere di cederlo. Non con uno scambio, però: Frattesi non è un nome di cui sbarazzarsi.

I calcoli della Roma

A una settimana circa alla fine del mercato, la Roma potrebbe affondare il colpo Frattesi solo portando a termine varie cessioni. Due cessioni sembrano sicure: Le Fée in prestito condizionato e Ryan. Si lavora anche sulla partenza di Shomurodov, che è sempre più vicino al Venezia.

Il tempo è poco. E a Roma non sono nelle condizioni di accontentarsi di acquisti di secondo piano. Ma affidarsi in tutto e per tutto a Beppe Riso non sembra una soluzione sensata. Specia a fronte di una stagione molto deludente.

La pista, comunque, è ancora aperta. E si continuerà a ragionare fino all’ultimo giorno di mercato. Ma senza possibilità di aprire all’idea dello scambio.