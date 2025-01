Inzaghi al Real Madrid: annuncio clamoroso in diretta

Il club spagnolo sarebbe sulle tracce del tecnico nerazzurro nonostante le occhiate prioritarie per Xabi Alonso, così Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter il prossimo anno

Una finale di Champions League, uno Scudetto sinonimo della seconda stella della storia nerazzurra e tante altre coppe accessorie potrebbero non essere abbastanza per i tifosi. La piazza vuole sempre di più, qualcosa che forse Simone Inzaghi non può dare. Non perché non ne abbia le capacità, anzi. Ha ampiamente dimostrato il contrario. Quanto piuttosto per la stessa ingordigia di un movimento di appassionati a tratti incontentabile.

Di fatto, nonostante gli enormi successi raggiunti da quando siede sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino è stato spesso oggetto di critica. Per le motivazioni più disparate. Qualcosa che alla lunga stanca e fa virare, inevitabilmente, verso nuove destinazioni che suscitino sensazioni differenti.

Di un suo possibile addio se n’è ampiamente discusso a più riprese dallo scorso anno nel caso in cui avesse portato a casa anche il trofeo della Champions League e la questione potrebbe far parlare ancora di sé in prossimità della stagione estiva, verosimilmente nel momento in cui l’Inter avrà completato il proprio cammino al Mondiale per Club.

Sulla carta non ci sono indizi che fanno trasparire ad una separazione perché per la dirigenza il progetto è ancora ben saldo nelle mani dell’ex Lazio, eppure la spinta delle altre big europee appare piuttosto forte. Fra queste, spicca fra tutte il Real Madrid.

Camelio su ‘TvPlay’: “Il Real valuta Inzaghi”, profilo più che adeguato

Carlo Ancelotti avrebbe già dovuto andar via lo scorso anno ma ha posticipato di proposito la partenza, slittandola all’anno successivo. Il momento sembrerebbe quasi arrivato ed al suo posto il presidente Florentino Perez sogna un allenatore emergente, con cui aprire l’ennesimo ciclo di grandi successi.

Inzaghi piace per l’enorme crescita avuta nel giro delle ultime stagioni alla guida dell’Inter, a conferma del fatto che sia visto come uno dei migliori in circolazione al momento. Lo ha ribadito anche Enrico Camelio in un recente intervento in diretta streaming sul canale ufficiale Twitch di ‘TvPlay’: “Il Real sta valutando il profilo di Inzaghi perché simile a quello di Ancelotti”.

Occhio però al candidato numero uno dei madrileni Xabi Alonso, per il quale si riaprirebbero con maggiore facilità le porte da grande ex calciatore della piazza blanca dopo l’espulsione avuta sulla panchina del Bayer Leverkusen in Bundesliga.