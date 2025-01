L’Inter beffa Conte per il nuovo difensore: intreccio con Bisseck

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte possono tornare a incrociarsi per l’arrivo di un nuovo difensore: l’ultimo triangolo riguarda anche Bisseck

La lotta scudetto quest’anno è parecchio appassionante e si arricchirà di nuovi elementi nell’attuale weekend di Serie A. Dopo la sfida tra Napoli e Juventus, tocca all’Inter prendersi tre punti decisivi contro il Lecce, in un match dal pronostico per nulla scontato, visti i tanti impegni in calendario per i nerazzurri, le assenze e la voglia dei pugliesi di strappare punti essenziali per la corsa salvezza.

Sullo sfondo, però, resta il calciomercato. È vero che la Beneamata è piuttosto ferma in questa fase e aspetta di muoversi soprattutto a giugno, quando diverse cose cambieranno. Oggi uno dei temi decisivi resta la difesa: i nerazzurri vogliono completare un acquisto nel cuore della retroguardia e bisognerà capire se Francesco Acerbi offre garanzie anche per il futuro.

Allo stesso tempo, occorrerà valutare le offerte che arriveranno per alcuni titolarissimi a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei calciatori che piace di più alle big internazionali è sicuramente Yann Bisseck, autore di una stagione splendida a Milano, in cui sta migliorando nell’efficacia offensiva e anche nel posizionamento difensivo. Se il tedesco dovesse partire, lo farebbe solo per cifre astronomiche, superiori ai 30 milioni di euro.

Addio Bisseck? L’Inter sfida Conte per il sostituto

Nel caso in cui Bisseck dovesse davvero salutare, a quel punto l’Inter dovrebbe guardarsi intorno sul calciomercato per trovare un profilo di pari livello e prospettive e sarebbe sicuramente un nome giovane su cui fare affidamento anche nei prossimi anni.

Uno dei nomi sulla lista del club è Pietro Comuzzo. Stiamo parlando di un difensore centrale di proprietà della Fiorentina, che sta evidenziando grandi qualità con la maglia della Viola. A soli 19 anni, ha strappato il posto da titolare e sta meritando di mantenerlo, raccogliendo anche grandi complimenti da parte degli addetti ai lavori.

Comuzzo piace all’Inter, anche se la sua valutazione è in netta impennata, ma i nerazzurri – un po’ sulla scia della corsa scudetto – dovranno vedersela anche con Antonio Conte e il suo Napoli. Gli Azzurri vogliono rinforzare ulteriormente la retroguardia e Comuzzo è un nome che piace. Insomma, la sfida si accenderà nei prossimi mesi, ma occhio anche a non sottovalutare la Fiorentina, che farà di tutto per tenere il ragazzo.