L’Inter trova un talento in Serie B: Marotta completa il grande piano

L’Inter va a caccia di talenti per il futuro e ne ha trovato uno direttamente in Serie B: con lui Marotta può completare un grande piano

Il futuro dell’Inter passa da ciò che potrebbe succedere in sede di calciomercato, un po’ come per tutti i club, e la società ha deciso di dare una svolta ben precisa, che era già ben visibile con Zhang, ma è parsa ancora più evidente dopo l’arrivo di Oaktree. Il club nerazzurro punterà essenzialmente su calciatori giovani e di prospettiva, più o meno pronti.

La strategia dovrebbe permettere di abbassare il monte ingaggi, garantire ricche plusvalenze, ma la dirigenza dovrà essere brava a puntare anche sui nomi giusti, che possano comunque mantenere alta l’asticella sotto il profilo dei risultati sportivi. Insomma, con la proprietà americana è iniziata una nuova era, ma quali saranno i calciatori su cui l’Inter deciderà di investire?

C’è un nome in Serie B che potrebbe interessare molto alla Beneamata, anche se non subito in ottica prima squadra. Si tratta di Estanis Pedrola, un esterno offensivo di 21 anni che deve ancora esprimere tutte le sue qualità e non sta vivendo una stagione così positiva a Genova.

Pedrola nella lista dell’Inter: chi è e perché interessa

Pedrola ha dalla sua parte il fatto di avere un grande potenziale fisico – è alto 185 centimetri – e una buona tecnica, oltre alla velocità di base. A dispetto delle sue qualità, non è ancora riuscito a esplodere dal suo arrivo in Italia con la maglia della Sampdoria: ha giocato nove partite in questa stagione, di cui la maggior parte da subentrante senza realizzare né un gol, né un assist.

Non è ancora pronto per la Serie A, ma l’Inter potrebbe puntare su di lui per un altro obiettivo. Infatti, Marotta conserva l’ambizione di creare un’Under 23 iscritta in Serie C e allinearsi a quanto fatto da Juve, Milan e Atalanta. A quel punto, Pedrola potrebbe essere un profilo importante per alzare il livello del gruppo di giovani a disposizione.

Anzi, potrebbe essere uno degli uomini di punta e il vantaggio di una categoria inferiore potrebbe portarlo a mettersi in evidenza anche in ottica Inter. Insomma, un vantaggio per tutti, anche perché i nerazzurri hanno sempre più intenzione di puntare sui giovani in futuro e il prezzo di Pedrola non sarebbe affatto alto, anzi potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro.