Bivio di calciomercato: rivincita sulla Juventus o dispiacere all’Inter

Ultimi giorni della sessione invernale di mercato: dispetti e intrecci che coinvolgono le formazioni di Inzaghi e Thiago Motta

In attesa di sfidarsi di nuovo sul campo a metà febbraio, Inter e Juventus si trovano invischiate nell’ennesimo intrigo di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo il clamoroso 4-4 di San Siro, il derby d’Italia può regalare scintille anche lontano dal terreno di gioco.

Non c’è dubbio che Simone Inzaghi e Thiago Motta abbiano vissuto questo mese di trattative in maniera diametralmente opposto. Da un lato, infatti, il tecnico nerazzurro era ben consapevole che non ci sarebbero stati movimenti significativi a gennaio a meno di cessioni importanti.

In tal senso, l’unico papabile all’uscita era Davide Frattesi, attenzionato prima dal Napoli e poi soprattutto dalla Roma, che ha manifestato tramite il suo agente la volontà di giocare di più.

Ma la richiesta fatta da Marotta e Ausilio per il suo cartellino di 45 milioni di euro finora ha smorzato gli entusiasmi delle pretendenti al centrocampista capitolino. Così gli unici a partire, magari in prestito, potrebbero essere Palacios e Buchanan.

Dall’altro lato, invece, l’allenatore bianconero si attendeva molti rinforzi per sopperire agli infortuni di Bremer e Cabal e alle lacune della rosa. Sono già sbarcati alla Continassa i vari Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga, ma non è finita qui.

Da Zinchenko a Chilwell: tra Inter e Juve il terzo gode

Proprio l’arrivo alla Juve del jolly portoghese dal Chelsea ha scombussolato i piani di un altro top club che gioca la Champions League. Si tratta dei vice campioni d’Europa del Borussia Dortmund, che stanno cercando un terzino sinistro.

Sfumato l’acquisto di Renato Veiga, il club tedesco – secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’ – potrebbe prendersi subito una rivincita sui bianconeri virando su un altro obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Stiamo parlando del terzino sinistro inglese Ben Chilwell, anche lui in esubero dal Chelsea, che la Juventus ha messo nel mirino visti gli alti costi dell’altro esterno mancino Gutierrez del Girona.

In alternativa, stando a quanto si legge invece sul ‘The Telegraph’ – per quel ruolo i gialloneri stanno pensando ad un altro giocatore che trova spazio in Premier League, ossia Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.

Sul terzino ucraino, ma per la prossima stagione, c’è da tempo anche l’Inter, che sta pensando ad un nuovo vice Dimarco per la corsia di sinistra. Staremo a vedere chi riuscirà a piazzare il colpo migliore.