Inchiesta sull’Inter: terremoto prima del derby

Puntata speciale dedicata allo scandalo che aveva coinvolto i rappresentanti delle Curve di Inter e Milan, in onda proprio in concomitanza del derby. Gravina: “Indagini ancora in corso”

Ci sarà soltanto un’altra partita, quella conclusiva del percorso nel maxi girone di Champions League contro il Monaco, a precedere l’ultimo derby stagionale dell’Inter contro il Milan.

Dopo la sconfitta a sorpresa rimediata a Riyadh nella finale di Supercoppa Italiana, la formazione di Simone Inzaghi arriverà a San Siro con il fuoco negli occhi. Non soltanto per rivendicare la magra figura della notte araba, ma anche per non perdere terreno nella tostissima corsa a tre al vertice del campionato con Napoli e Atalanta.

Quel che tuttavia in molti ancora non sanno è che proprio nei minuti che incolleranno i tanti tifosi al di qua dei propri schemi per vedere la partita comodamente da casa, un altro programma televisivo lancerà un servizio davvero molto particolare.

Quest’ultimo sarà relativo all’ormai ben noto scandalo che qualche mese fa aveva coinvolto la Curva Nord dell’Inter e quella Sud della compagine rivale del Milan. Lo ha anticipato il conduttore di ‘Report’, Sigfrido Ranucci, sui canali RAI una manciata d’ore fa.

Inchiesta sullo scandalo Curva Nord, l’Inter nel mirino di ‘Report’

La puntata dedicata alle “infiltrazioni mafiose ed i segreti finanziari del club” andrà in onda domenica sera in concomitanza con la disputa del derby e sarebbe destinata a ripercorrere le tappe della lunga indagine promossa dagli organismi giudiziari competenti, per far maggiore chiarezza sull’accaduto che aveva macchiato l’immagine del club di Viale della Liberazione.

Questa svelerà nuovi retroscena e qualche contenuto inedito, nell’attesa di conoscere l’esito del processo abbreviato in programma il prossimo 4 marzo a scapito dei rappresentanti delle due tifoserie meneghine.

Non è stata casuale la scelta di proporre – nella medesima anticipazione – le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito alla vicenda: “C’è un’indagine in corso e bisogna aspettare i risultati, per capire quali possano essere i reali contenuti delle relazioni di stampo mafioso intercorse col club”.

Sotto la lente della Procura Federale, va inoltre ricordato, ci sono ancora calciatori ed altre figure di spicco dell’ambiente manageriale nerazzurro, fra cui il centrocampista Hakan Calhanoglu, il tecnico Simone Inzaghi ed il vicepresidente Javier Zanetti. A tal proposito, tuttavia, è stato più volte ribadito il fatto che non siano mai trapelate prove concrete sul diretto coinvolgimento dell’Inter nelle azioni illecite perpetrate dai propri ultrà.