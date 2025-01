L’ex Inter pronto a dire sì ad Antonio Conte: se ne va al Napoli

Il club partenopeo, preso atto dell’infortunio del titolare, torna su un profilo già sondato nelle scorse settimane: ‘tradimento’ in vista

Sebbene a livello di prestazioni e risultati, nessuno si sta accorgendo della differenza, il Napoli di Antonio Conte sta fronteggiando non pochi problemi dal punto di vista dell’infermeria. E non solo. Nel giro di poche settimane si sono infatti fermati, a causa di problemi fisici, titolarissimi del calibro di Alessandro Buongiorno, Mathias Oliveira e, per la trasferta comunque vittoriosa di Firenze, anche Matteo Politano. Per non parlare dell’improvviso addio di Khvicha Kvaratskhelia, accasatosi al PSG.

Sebbene al momento, come detto, i ragazzi dell’ex tecnico nerazzurro stiano rispondendo alla grande, alla lunga le defezioni potrebbero giocare un ruolo davvero importante. Al netto del fatto che il Napoli conservi il vantaggio di poter preparare un solo impegno a settimana, a differenza di Inter ed Atalanta, le rivali nella corsa scudetto.

L’ultimo stop in ordine di tempo, quello sofferto da Oliveira – lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra per il difensore azzurro, che dovrà star fermo dalle tre alle quattro settimane – ha messo in allerta la società partenopea. Urge trovare un sostituto, approfittando del fatto che il calciomercato resterà aperto fino al prossimo 3 febbraio.

Oltre a continuare la ricerca di un attaccante esterno che possa sostituire il talento del georgiano volato via, è diventato impellente trovare un esterno basso che possa far le veci del giocatore uruguaiano. L’idea del club azzurro è semplice ma a suo modo geniale: la strategia per un colpo low cost è stata spiegata nel dettaglio da Sky Sport.

Biraghi torna da Conte: affare low cost per il Napoli

“Ci sarebbe un ritorno di fiamma per Biraghi, che potrebbe consentire delle soluzioni diverse, ‘alzando’ Leonardo Spinazzola ed utilizzando l’ex Roma come vice di David Neres. Al tempo stesso, Conte potrebbe cambiare modulo e decidere di far giocare il suo Napoli in maniera differente, almeno in alcune partite o in determinati frangenti di gara“, hanno detto gli esperti di mercato dell’emittente satellitare.

Cristiano Biraghi, al momento fuori dal progetto tecnico della Fiorentina dai tempi della mancata convocazione per il match di Conference League contro il Lask Linz dello scorso 12 dicembre, può tornare utile per un Napoli che ha difficoltà da quel lato, e che potrebbe quindi valutare delle soluzioni sul mercato.

Giova ricordare come lo ‘strappo’ di Palladino, che ha sempre difeso la sua scelta adducendo motivazioni di ordine puramente tecnico, provocò la furiosa reazione dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che praticamente giurò di portar via il suo assistito – Capitano in pectore della Viola, tra l’altro – da Firenze. Le strade dell’ex Inter, che lavorò proprio con Conte nel 2019/20, e del tecnico salentino potrebbero facilmente incontrarsi di nuovo all’ombra del Vesuvio…