Proiezione ottavi Champions: le possibili avversarie ad oggi dell’Inter

L’Inter è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Si decide tutto con il Monaco. Ecco chi potrebbero affrontare i nerazzurri nella fase a eliminazione diretta

Il netto e perentorio 0-4 rifilato al Lecce rappresenta il miglior viatico per l’Inter in vista dell’ultima sfida del girone di Champions League che opporrà i nerazzurri al Monaco, mercoledì alle 21 a San Siro.

Reduce dalla vittoria di misura con lo Sparta Praga che ha portato a 16 i punti in classifica, l’Inter è vicina alla qualificazione diretta agli ottavi di finale riservata a chi si piazza tra le prime otto della graduatoria. Per ottenere il pass ed evitare il playoff di metà febbraio, all’Inter basta anche un pareggio contro il Monaco. Non si può escludere la possibile qualificazione anche con una sconfitta, ipotesi che però deve tenere conto anche dei risultati delle immediate inseguitrici.

Vi ricordiamo che tutte le partite dell’ultima giornata del girone di Champions si giocheranno mercoledì 29 gennaio, in contemporanea, dalle 21. Al termine quindi sapremo subito chi potrebbero essere i prossimi avversari dell’Inter che, in caso di qualificazione diretta agli ottavi, usciranno dagli incroci playoff previste per le squadre classificate dalla nona alla venticinquesima posizione.

Proiezione ottavi Champions League, i possibili avversari dell’Inter al momento

Gli accoppiamenti dei playoff di Champions League verranno decretati dal sorteggio di venerdì 31 gennaio. Si procederà in modo piramidale con il meccanismo delle coppie in base alla posizione di classifica. A differenza delle passate edizioni di Champions, da questa è possibile l’incrocio tra compagini della stessa nazionalità in tutte i turni a eliminazione diretta.

La griglia playoff è già stabilita ed è la seguente:

17.a / 18.a – 15.a / 16.a

23.a / 24.a. – 9.a / 10.a

21.a / 22.a – 11.a / 12.a

19.a / 20.a – 13.a / 14.a

18.a / 17.a – 16.a / 15.a

24.a / 23.a – 10.a / 9.a

22.a / 21.a – 12.a / 11.a

20.a / 19.a – 14.a / 13.a

Il meccanismo delle coppie verrà ripetuto anche per il sorteggio degli ottavi di finale in programma venerdì 21 febbraio. La griglia degli ottavi è la seguente:

Vincente 17.a/18.a – 15.a / 16.a | 1.a o 2.a

Vincente 23.a / 24.a. – 9.a / 10.a. | 7.a o 8.a

Vincente 21.a / 22.a – 11.a / 12.a. | 5.a o 6.a

Vincente 19.a / 20.a – 13.a / 14.a | 3.a o 4.a

Vincente 18.a / 17.a – 16.a / 15.a | 2.a o 1.a

Vincente 24.a / 23.a – 10.a / 9.a | 8.a o 7.a

Vincente 22.a / 21.a – 12.a / 11.a | 6.a o 5.a

Vincente 20.a / 19.a – 14.a / 13.a | 4.a o 3.a

L’Inter è in quarta posizione nel girone a una giornata dal termine. Pertanto, se dovesse confermare questa posizione aspetterà la vincente del percorso playoff in cui saranno impegnate le squadre piazzate nel girone in 13.a, 14.a, 19.a e 20.a posizione che, al momento, sono rispettivamente Brest, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven e Bruges.

Concretamente, prendendo come esempio i piazzamenti attuali, il sorteggio playoff del 31 gennaio avverrebbe in questo modo:

Prima urna: Brest e Borussia Dortmund

Seconda Urna: Bruges e Psv Eindhoven

Poniamo, sempre in maniera del tutto ipotetica che dal sorteggio scaturirebbero i seguenti accoppiamenti Borussia-PSV e Brest-Bruges e che Borussia e Bruges passeranno nei due playoff. Nel sorteggio degli ottavi, le due vincenti verranno collocate nella seconda urna per essere accoppiate con quelle della prima di cui farebbero parte Arsenal e Inter, rispettivamente terza e quarta nel girone.

Ovviamente, in base alle posizione finale dell’Inter e delle altre qualificate dopo l’ultima giornata, potete delineare altri possibili accoppiamenti della fase a eliminazione diretta di Champions League seguendo le due griglie a coppie sopra elencate per playoff e ottavi.