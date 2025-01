La telefonata che ha cambiato il mercato: “Vuoi venire a giocare all’Inter?”

Il centrocampista svela il retroscena con l’allenatore nerazzurro: “Il mio agente mi ha detto che mi avrebbero chiamato per trasferirmi a Milano”

Il mercato lo fanno i direttori sportivi, ma sempre più spesso c’è anche lo zampino degli allenatori. Non solo indicazioni sui ruoli da coprire e sulle caratteristiche dei calciatori, ma nomi e cognomi dei pupilli che si vogliono in rosa.

E’ successo di recente anche all’Inter, con il tecnico Simone Inzaghi che ha chiesto e ottenuto un paio di giocatori che aveva allenato ai tempi della Lazio come Francesco Acerbi in difesa e Joaquin Correa in attacco. Ma la storia nerazzurra è piena di esempi del genere, come testimonia l’intervista concessa da Sulley Muntari al sito ‘flashscore.com’, in cui ha ricordato il trasferimento ad Appiano Gentile:

“Dopo la Coppa d’Africa del 2008, durante la preseason con il Portsmouth, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto, ‘Forse l’Inter ti chiamerà‘. Feci un ottimo allenamento, e allora Redknapp ridendo disse ‘Ecco perché le squadre di vertice come l’Inter vogliono comprarti‘.

Così quando sono tornato a casa, lo stesso giorno, ho ricevuto una chiamata da José Mourinho che mi ha chiesto: ‘Vuoi venire a giocare per me?‘. Ho risposto di sì e lui mi ha dato appuntamento al giorno dopo a Milano domani. Poi ha semplicemente riattaccato il telefono… Il giorno dopo ho firmato per l’Inter e il resto è storia”.

Muntari fiducioso: “Ecco perché l’Inter può vincere la Champions League con Inzaghi”

L’ex centrocampista ghanese ha commentato poi la corsa alla Champions League. E’ dal 2010, anno del Triplete con lo stesso Muntari che entrò nella finalissima contro il Bayern Monaco, che una squadra italiana non si laurea campione d’Europa.

“L’Inter è andata in finale due anni fa contro il Manchester City: speravo vincesse, ma dall’altra parte c’era Guardiola… Penso che l’Inter stia rafforzando la sua squadra. Simone Inzaghi ha impostato molto bene la sua formazione e penso che la conquista della Champions League non sia molto lontana. Il modo in cui giocano in nerazzurri dimostra che ora sono maturi. Non credo ci sia una squadra in Europa con un mix migliore di gioventù ed esperienza. L’Inter ha una squadra davvero forte”.