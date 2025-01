Affondo in casa Arsenal, sogno Inter: che colpo per l’estate

Inter sempre attiva sul mercato. I nerazzurri puntano a un calciatore dell’Arsenal che può arrivare a condizioni favorevoli

Ultimi giorni di mercato per l’Inter che si appresta a definire due cessioni in prestito. Come previsto, sia Tomas Palacios che Tajon Buchanan lasceranno i nerazzurri per disputare la seconda parte della stagione altrove.

Palacios andrà a rinforzare la retroguardia del Monza dopo la cessione di Pablo Marì alla Fiorentina. Una cessione in prestito secco, quella del difensore argentino, confermata anche da Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del match odierno contro il Monaco in Champions. Su Buchanan, invece, l’ha spuntata il Villarreal. Gli spagnoli hanno superato la concorrenza di Ajax, Torino, Udinese e dello stesso Monza che ha provato a inserire, invano, l’esterno canadese nella trattativa per Palacios. A differenza di quest’ultimo, per Buchanan è previsto un diritto di riscatto per il Villarreal a fine prestito.

Per sostituire Buchanan, l’Inter ha sondato Nicola Zalewski della Roma, affare che i nerazzurri vorrebbero concludere in prestito. Un’ipotesi che non soddisfa i giallorossi in quanto l’esterno polacco è in scadenza a fine stagione. Su Zalewski, inoltre, c’è anche l’Olympique Marsiglia.

Inter, un altro obiettivo per la fascia destra: gioca nell’Arsenal

Se Zalewski può rappresentare una soluzione per la seconda parte dell’annata, con l’eventuale cessione definitiva di Buchanan, l’Inter dovrà effettuare in estate un nuovo investimento sulla fascia sinistra. Tra gli obiettivi dei nerazzurri potrebbe rientrare anche Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.

Una stagione con sole 13 presenze complessive per l’esterno ucraino che ha perso il posto tra i titolari di Arteta. Nel 2025, solo una partenza dal 1′ per Zinchenko, quella contro la Dinamo Zagabria in Champions League. In Premier League, appena 4 minuti da inizio anno con Arteta che ormai punta decisamente sul 18enne Myles Lewis Skelly a sinistra.

Per questo motivo, si era ipotizzata anche una possibile cessione per Zinchenko già a gennaio con il Borussia Dortmund tra i club più interessati. Al momento, non si è concretizzato nulla e tutto lascia presagire che l’addio dell’ucraino ai Gunners sia solo rimandato alla prossima estate. Il poco utilizzo in stagione e il contratto in scadenza nel 2026 sono le due condizioni che potrebbero allontanare Zinchenko dal club che l’ha acquistato nel 2022 dal Manchester City.

L’Inter monitora la situazione, consapevole che l’ormai prossima scadenza contrattuale farà abbassare e non poco il prezzo di Zinchenko ben al di sotto dei 30 milioni con cui veniva valutato un anno fa. Una situazione che potrebbe attirare non poche concorrenti disposte a investire su un calciatore che, a 28 anni, è tra i più esperti nel suo ruolo in Europa.