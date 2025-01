Annuncio Sky Sport: “Vuole andare all’Inter, agente in sede”

Il calciatore ha espresso la propria preferenza sulla futura destinazione ma resta da sbrogliare un noto fondamentale, oltre ai nerazzurri vibra la pista Olympique Marsiglia

Ultimata la cessione in prestito delle prestazioni di Tomas Palacios al Monza come da programma maturato nel corso delle ultime settimane, la dirigenza dell’Inter sarebbe in procinto di piazzare un ulteriore colpo in uscita che dovrebbe alleggerire soltanto un breve lasso di tempo la corsia esterna destra a disposizione di Simone Inzaghi.

Almeno nelle intenzioni, infatti, sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio vorrebbero dare al proprio tecnico piacentino la possibilità di mettere le mani su un altro profilo in sostituzione all’uscente Tajon Buchanan, per il quale resta saldissima l’opzione Villarreal nel campionato spagnolo de La Liga.

A tal proposito è stato menzionato con insistenza il nome di Cristiano Biraghi, attuale capitano della Fiorentina e notoriamente ex calciatore nerazzurro, ma non sarebbe l’unico nella lista del duo dirigenziale di Viale della Liberazione. Perché proprio nelle ultime ore ha recuperato terreno la pista che porta a Nicola Zalewski.

Inter-Zalewski, interesse corrisposto: c’è distanza sulla formula con la Roma

L’esterno tuttofare della Roma, lanciato da José Mourinho ai tempi della sua guida in giallorosso, non sarebbe più parte del progetto dei Friedkin i quali avrebbero messo in moto la macchina del suo agente al fine di trovargli una sistemazione congrua prima che il contratto giunga a scadenza il prossimo giugno.

Stando alle informazioni riportate da ‘Sky Sport’, l’agente Giovanni Ferro si sarebbe “recato a Trigoria con l’intento di discutere con i rappresentanti della Roma della cessione” del proprio assistito, in uno scenario che vede l’Inter candidata principale sulla base dei desideri del ragazzo polacco.

Nonostante l’esplicita preferenza, l’Inter preferirebbe portare in squadra Zalewski soltanto a mezzo di un prestito. Cosa che non sarebbe fattibile da regolamento di mercato a meno che questi non dovesse rinnovare il proprio contratto con l’attuale club di appartenenza, per aggirare il blocco formale.

Al contrario, l’Olympique Marsiglia si sarebbe fatto avanti con l’idea di acquisto a titolo definitivo con effetto immediato. “La priorità resta il trasferimento all’Inter”, si legge. Non resta dunque che trovare una quadra che faccia comodo a tutte le parti coinvolte.

Carnesecchi nel mirino dell’Inter, Nicolato: “Portiere di altissimo livello”

Oltre a Zalewski, come raccontato qui su ‘interlive.it‘, l’Inter si starebbe guardando attorno anche fronte portiere. Lasciando intendere che Marco Carnesecchi potrebbe essere davvero il predestinato per la propria porta in futuro.

Queste le parole di Paolo Nicolato, ex selezionatore della Nazionale Under-21 e attuale CT della Lettonia, nel corso dell’intervento a ‘Ti Amo Calciomercato.it‘ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it: “L’ho fatto debuttare nelle rappresentative Under della Nazionale, è un portiere di altissimo livello e con grandi qualità. Era abbastanza facile da pronosticare”.