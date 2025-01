Champions League, la possibile avversaria dell’Inter: Juventus e un altro derby da brivido

L’Inter ha superato il turno di Champions League con il quarto posto in classifica: le quattro squadre da cui uscirà l’avversaria dell’Inter

Il suo dovere l’Inter l’ha fatto. I nerazzurri hanno battuto nettamente il Monaco con il risultato di 3-0 con una tripletta di Lautaro Martinez e si sono qualificati come quarti in classifica, ottenendo anche il massimo bottino economico.

Insomma, tutto bene per la Beneamata alle porte del derby, ma ora tutti si chiedono quale sarà l’avversaria del club di Milano alla luce del nuovo format. Ricordiamo che la terza e la quarta in classifica verranno sorteggiate insieme e finiranno da parti opposte del tabellone. Dopodiché potrebbero affrontare la 13esima, la 14 esima, la 19esima o la ventesima, ovviamente dopo gli spareggi.

Ormai la classifica è completa, per cui sappiamo chi potrebbero essere le possibili avversarie dell’Inter in Champions League. Al 13esimo posto c’è il Milan, un altro derby europeo che sarebbe thrilling per la città di Milano. Nella 14esima casella troviamo il PSV che ha battuto il Liverpool con il risultato di 3-2.

Il quartetto di possibili avversarie dell’Inter in Champions League

Andiamo avanti con il 19esimo posto, in cui c’è il Feyenoord di Santiago Gimenez, stasera protagonista di una serata da incubo dopo aver perso per 6-1 contro il Lille.

Infine, al 20esimo posto c’è la Juventus, reduce da un altro ko dopo quello di Napoli, stavolta contro il Benfica in casa. Anche in questo caso si tratterebbe di uno scontro estremamente suggestivo, un derby d’Italia europeo che manca da anni.