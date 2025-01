Infortunio pesante in Champions: a rischio anche per Juve-Inter

Un titolare si è fatto male in Champions League: il problema muscolare ha costretto l’allenatore al cambio, è a rischio per Juve-Inter

L’atto finale è sempre il più importante e funziona così anche in Champions League, dove stasera bisogna fare bene per non vanificare gli sforzi fatti negli ultimi mesi. L’Inter è partita subito con grande aggressività e sta gestendo al meglio un impegno sulla carta non facile contro il Monaco.

I nerazzurri hanno un uomo di vantaggio e due gol da gestire, entrambi realizzati da Lautaro Martinez, ma con una prova maiuscola di Marcus Thuram, letteralmente immarcabile per i difensori avversari. Insomma, se per la Beneamata le cose stanno andando per il meglio, lo stesso non si può dire per la Juve che è impegnata contro il Benfica.

Per i bianconeri le brutte notizie non sono finite, visto che Thiago Motta a inizio partita ha perso un titolare importante per la Vecchia Signora.

Kalulu si ferma contro il Benfica: a rischio per Juve-Inter

La difesa della Juve ha dovuto subire diversi infortuni importanti in questa stagione, a partire da quello di Gleison Bremer. Stasera è arrivata un’altra defezione importante, visto che prima del quarto d’ora di gioco si è fatto male Pierre Kalulu.

L’ex Milan finora ha avuto un rendimento veramente importante quest’anno ed è il perno della retroguardia di Motta. Dopo aver contrastato un cross, il difensore centrale è uscito dal campo per infortunio. Si è trattato di un problema alla coscia destra, per nulla rassicurante per la Juve e i suoi tifosi.

Il suo allenatore ha dovuto sostituirlo con Locatelli, facendo notare ancora di più l’emergenza nel reparto. Resta da verificare se Kalulu riuscirà a recuperare per Juve-Inter del 16 febbraio, una partita che può essere decisiva nella corsa scudetto.