Salta il colpo prima di Inter-Monaco: visite mediche non superate

Imprevisto sconvolgente in casa monegasca a poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro l’Inter, ecco cosa è successo

Archiviata la vittoria in campionato contro il Lecce, è tempo di passare oltre. Non che l’Inter di tempo ne abbia poi avuto così tanto per prepararsi all’imminente sfida infrasettimanale di Champions League contro il Monaco, l’ultima della fase a girone unico di questa prima edizione rinnovata nelle sue vesti.

Nel corso dei pochi allenamenti affrontati in questi due giorni di attività tutta la squadra ha lavorato con le idee ben chiare, sbrogliando qualche dubbio di formazione che il tecnico Simone Inzaghi conservava sin dalla domenica precedente.

Buona parte degli undici titolari torneranno dal primo minuto a San Siro al netto di un ballottaggio ancora da risolvere in attacco, mentre la formazione francese tenterà di spingere il più possibile sull’acceleratore per portare a casa tre punti preziosissimi che potrebbero – nel caso di incastri favorevoli con le altre partite in programma – garantire persino l’accesso diretto agli ottavi, scavalcando i playoff.

Per l’occasione, tuttavia, il tecnico austriaco Adolf Hutter avrà ancora qualche grattacapo a cui dover pensare. Perché proprio nelle ore antecedenti alla giornata dell’incontro con l’Inter una notizia spiacevole ha cambiato i piani di mercato del club francese. Ecco spiegato l’accaduto.

Grosso inconveniente in casa Monaco, Ebimbe torna a Francoforte prima del match

Al fine di rinforzare il proprio reparto esterno di centrocampo alle dipendenze di Hutter, trovato un po’ sguarnito in Ligue 1, la direzione sportiva del Monaco aveva adocchiato il franco-camerunese Dina Ebimbe dall’Eintracht Francoforte per un affare in prestito.

Il club tedesco, ben felice di cedere uno degli esuberi della propria formazione, aveva dunque accettato la proposta e l’affare è andato subito in porto. Se non fosse che proprio sul più bello, a causa di una problematica muscolare al polpaccio evidenziata nel corso delle visite mediche antecedenti la firma con il Monaco, la pratica di trasferimento è stata improvvisamente interrotta.

Ebimbe, giunto sul luogo di svolgimento degli accertamenti, ha poi fatto nuovamente i bagagli per rientrare alla base a Francoforte. Ove verosimilmente dovrà restarvi fino al termine della stagione. Tale situazione costringerà oltretutto il calciatore a restare fuori dai piani del tecnico del club tedesco Toppmoeller fino a nuova decisione, mentre il Monaco dovrà ripiegare su altre alternative in tempi record per sopperire alla sua clamorosa mancanza.