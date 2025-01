È fatta, ha firmato con l’Inter: in panchina nel derby

Scatta il rinnovo dopo l’esordio in Champions League per il baby talento nerazzurro che ha stregato Inzaghi, mentre cresce l’attesa per Milan-Inter. Via uno degli esuberi

La notte di San Siro che ha fatto da contorno all’ultima partita in programma della fase a girone unico di questa prima edizione rivisitata di Champions League ha portato al Monaco sogni terribili.

Tutto sembra abbia remato contro la formazione di Adolf Hütter, mentre l’Inter è uscita con il sorriso sul volto dei suoi protagonisti. Fino all’ultimo desiderosi di blindare la qualificazione diretta agli ottavi, senza passare per gli spareggi intermedi.

Ad aver avuto una quindicina di minuti di gloria nel secondo tempo è stato anche un giovanissimo della formazione nerazzurra, volutamente schierato da Simone Inzaghi per tastare le sue immersive qualità sin da subito su un palcoscenico tanto prestigioso come quello internazionale.

Di Giacomo De Pieri, fantasista ed esterno classe 2006, è piaciuto certamente l’atteggiamento. Tanto quanto è bastato per far sì che all’indomani della partita la dirigenza nerazzurra potesse accogliere negli uffici della sede di Viale della Liberazione il suo agente, Beppe Riso, per discutere del rinnovo di contratto. Sulla base di quanto stabilito, la nuova scadenza è fissata al giugno 2029.

🎥 ✍🏻 #Inter – Giacomo #DePieri in sede, accompagnato dalla famiglia, per la firma sul rinnovo fino al 2029 con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/8pcVn32YDL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 30, 2025

L’Inter crede in De Pieri, l’agente parla anche di Frattesi. Le ultime su Acerbi e Calhanoglu in ottica derby

“Sono felicissimo di poter continuare con questa società”, ha ammesso De Pieri ai microfoni dei media presenti in loco al momento della firma. “Devo proseguire lungo questo percorso. Cosa mi ha detto Lautaro? Mi ha semplicemente rassicurato, suggerendomi di giocare come so fare”.

🎥 👀 #Inter – #Riso dopo il vertice con la dirigenza nerazzurra: “Non abbiamo parlato di #Frattesi e l’#Inter non vuole cederlo. Era una mia idea quella di muoverlo. La #Roma? Abbiamo parlato ma a inizio mercato” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/h0oRJYeh81 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 30, 2025

La portata di questa semplice operazione di mercato in entrata accresce il desiderio di vedere De Pieri all’opera anche in altri contesti. Compreso quello di campionato, visto che l’Inter resta alla ricerca di un attaccante da annettere al gruppo in vista delle partenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa in estate.

Fino ad allora, però, potrà tornare utile ad Inzaghi nelle partite che resteranno da giocare. Non è infatti escluso che possa figurare nuovamente in panchina già domenica per il derby contro il Milan, specie se non dovesse recuperare per tempo la propria condizione Mehdi Taremi.

A tal proposito, il tecnico piacentino potrà finalmente riabbracciare anche due elementi cardine del gruppo, rimasti fermi fino a poco tempo fa per due tipologie d’infortunio differenti. Ovvero Francesco Acerbi ed Hakan Calhanoglu. Non figurerà più, invece, un altro calciatore in partenza.

Inter, Buchanan ai saluti: raggiunto l’accordo col Villarreal

Nonostante abbia riempito la panchina nerazzurra contro il Monaco nell’ultima partita disputata in Champions League, Tajon Buchanan era ben consapevole di dover tenere i bagagli già pronti per il prossimo volo.

Nelle scorse ore è stato infatti ultimato il trasferimento in prestito dell’esterno canadese verso il Villarreal, come da previsioni. All’interno dell’accordo raggiunto con l’Inter è presente altresì una clausola che esplicita il diritto di riscatto in favore del club spagnolo, esercitabile al termine della stagione sportiva in corso.