Inter, sorpresa Fabbian: scambio in chiusura

La situazione del centrocampista cresciuto nei nerazzurri continua ad essere osservata da vicino da Marotta e Ausilio: possibile un cambio squdra

Tra i centrocampisti che l’Inter segue da vicino ormai da tempo c’è anche Giovanni Fabbian. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, in queste stagioni si è assolutamente messo in mostra non solo per la qualità, ma anche per un feeling con la rete. Diverse le marcature realizzate e su di lui si sono posati da tempo gli occhi di diverse squadre.

Come precisato in precedenza, l’Inter non lo ha mai perso di vista e segue dal vivo tutte le prestazioni oltre che naturalmente i movimenti di calciomercato che lo riguardano. E presto, stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore potrebbe cambiare squadra per iniziare una nuova avventura. Una situazione che potrebbe interessare da vicino anche i nerazzurri e per questo motivo in viale della Liberazione si è molto attenti alla situazione.

L’Inter e il ruolo di Fabbian

Per il momento l’Inter è attenta su Fabbian, ma non ha intenzione di muoversi. Il centrocampista resta uno dei papabili per le prossime stagioni vista la sua giovane età e la qualità mostrata. Nei mesi scorsi si era parlato di lui come punto fermo della futura mediana nerazzurra. Ma c’è ancora tanta strada da fare a partire dalle prestazioni del classe 2003.

Calciomercato: Fabbian coinvolto in uno scambio

Fabbian potrebbe cambiare squadra in questo calciomercato, ma il trasferimento non porta delle modifiche in casa Inter. I nerazzurri hanno sempre una recompra valevole dall’estate 2025 e fissata a 12 milioni di euro. Una opzione che Marotta starebbe valutando anche per non perdere in modo definitivo il controllo del centrocampista.

In attesa di capire meglio cosa farà l’Inter, il futuro di Fabbian dovrebbe essere alla Lazio. Sembra essere in chiusura lo scambio con Tchaouna. Un trasferimento in prestito che consentirebbe al classe 2003 di continuare a giocare in Europa oltre che dare una mano importante a Baroni. Resta da capire se l’infortunio di Ferguson cambierà la strategia del Bologna oppure Italiano confermerà l’intenzione di non puntare sull’ex Reggina.

L’Inter, come spiegato in precedenza, resta alla finestra e segue da vicino le prestazioni di Fabbian. Nei prossimi mesi dovranno essere sciolti i dubbi sulla volontà di esercitare il diritto di recompra oppure no nei confronti del centrocampista.

Mercato Inter: Fabbian resta una opzione per il centrocampo del futuro

Fabbian resta una opzione per il centrocampo dell’Inter in ottica calciomercato estivo. Il classe 2003 sposa alla perfezione le indicazioni di Oaktree e a questo punto vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.