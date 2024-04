Dal Bologna all’Inter: scambio con Fabbian

Riflessioni in corso in casa nerazzurra per la difesa che verrà. Torna di moda un nome già monitorato negli scorsi mesi da Marotta e Ausilio

Nonostante l’assoluzione di Francesco Acerbi dopo il caso Juan Jesus, l’Inter ha incominciato ad attuare nuove riflessioni sul proprio pacchetto arretrato, complici naturalmente le età sempre più in fase avanzata dell’ex Sassuolo e Lazio e del suo attuale compagno di squadra Francesco Acerbi.

Quelli di Buongiorno, Smalling e Mavropanos i nomi finiti nel frattempo sul taccuino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, che sogna di poter accogliere Kim Min-jae alla propria corte in estate (nome dalla difficil portata). Non solo. Da quel che emerge, un altro profilo finito sotto il tiro di Marotta e Ausilio è quello di Sam Beukema, candidatura per cui Interlive.it aveva già speso qualche parolina il 14 gennaio scorso e ora rilanciata anche da ‘Il Corriere dello Sport‘.

Inter, piace Beukema: riflessioni in corso in casa nerazzurra

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, quello di Sam Beukema è un nome che gode di un certo numero di apprezzamenti in casa Inter.

Il centrale olandese, andato a segno durante il match disputatosi in Coppa Italia il 20 dicembre scorso proprio contro i nerazzurri, si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione, la prima da quando approdato in Italia. Già 28 i gettoni collezionati dal classe ’98, impreziositi da 2 reti e 1 assist. La richiesta del Bologna, club che sta viaggiando a ritmi impressionanti in questo campionato e ora fermo al quarto posto in classifica a +5 sulla Roma, potrebbe arrivare a toccare il tetto dei 15 milioni di euro. Oppure, in alternativa, la formazione emiliana potrebbe finire per domandare all’Inter l’abolizione della clausola per Giovanni Fabbian, calciatore che a partire dal 2025 ha la possibilità di tornare in nerazzurro per la stessa e identica somma di denaro per cui i rossoblù valutano attualmente il proprio numero 31.