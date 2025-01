L’Inter riporta l’attaccante in Italia: sta devastando la Premier League

Dalla Serie A alla Premier: l’ex Roma potrebbe finire nei radar nerazzurri, qualora il prezzo dovesse restare così abbordabile

Arrivato in Italia per quasi 20 milioni, dopo due stagioni non troppo esaltanti e vari prestiti in giro per l’Europa, fu venduto per una cifra pari alla metà dell’investimento affrontato. Ora, però, il giocatore ha riacquistato smalto e valore… Ha cambiato posizione in campo e sembra finalmente maturato, dal punto di vista mentale e tecnico. Potrebbe interessare anche all’Inter?

In questa stagione, in Premier, il profilo ha già messo insieme 12 reti: 11 in campionato e una in FA Cup. La stampa ha persino cominciato a parlare di un giocatore rinato. L’esterno d’attacco, esploso all’Ajax nel 2016, era arrivato alla Roma nel 2018 con le stimmate del campione: in tanti decantavano la sua agilità e la sua velocità, e lo definivano per tecnica e visione di gioco superiore anche a suo padre, stella della nazionale olandese.

Stiamo parlato di Justin Kluivert, attaccante classe 1999, figlio di Patrick Kluivert, ex calciatore e poi allenatore e dirigente sportivo. Il giovane Kluivert, già agli esordi della sua carriera, era stato individuato fra i calciatori più promettenti d’Europa. C’era chi puntava su Mbappe e chi su Justin.

Alla Roma deluse parecchio nella sua prima stagione: arrivò a solo due reti in 35 presenze. L’anno dopo andò leggermente meglio, con 7 goal in 31 apparizioni. Ma la società giallorossa lo reputò a quel punto ancora immaturo e volle prestarlo prima all’RB Lipsia, poi al Nizza e infine al Valencia. La cessione definitiva è arrivata solo nell’estate del 2023, quando per circa 10 milioni è stato preso dal Bournemouth, club di Premier League.

Kluivert torna in Italia: idea Inter per l’ex Roma

Proprio al Bournemouth, sotto la guida di Andoni Iraola, il figlio d’arte è stato adattato a seconda punta: da esterno, dunque, è stato avvicinato alla porta. L’esperimento si è rivelato vincente: il ragazzo segna e convince, mostrando concentrazione, ottime capacità tecniche e leadership.

E, in vista dell’anno prossimo, c’è chi dice che potrebbe lasciarsi prendere dalla voglia di tornare in Italia, per prendersi una rivincita. Ecco perché il suo nome potrebbe anche essere associato ai piani mercato dell’Inter.

Il club nerazzurro potrebbe insomma pensare anche a Kluivert per l’attacco. Dopo che il classe 1999 è esploso in Premier dove gioca più centrale, potrebbe funzionare bene come vice Thuram. Per ora costa una decina di milioni. Ma a fine stagione, dovesse continuare a segnare e a giocare ottime partite senza cali vistosi, la richiesta del club inglese potrebbe anche raddoppiare. In quel caso, per l’Inter non potrebbe mai esserci trattativa. Anche perché, per età, Kluivert non può essere più considerato una promessa e dunque un giocatore dalle basse pretese di ingaggio e da sfruttare per il player-trading (così come vorrebbe Oaktree).

Sempre in Premier, l’Inter potrebbe tenere d’occhio anche un altro classe 1999: si tratta di Bryan Mbeumo. Un’ala adattabile a trequartista o a seconda punta, francese naturalizzato camerunese. L’ex Troyes, gioca ormai dal 2019 al Brentford e potrebbe aver voglia di cambiare aria. Pure lui sta facendo benissimo in questa stagione: è a quota 14 goal in Premier, e sta esprimendo un calcio esplosivo e illuminante in termini di coraggio e fantasia.