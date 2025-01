“Se giocasse nell’Inter sarebbe il più forte al mondo”: il bomber fa infuriare i tifosi

La dichiarazione di un ex giocatore degli Spurs ha mandato su tutte le furie i tifosi: l’attaccante non ha nulla da invidiare ai migliori del mondo nel suo ruolo

17 gol e 5 assist in 21 presenze in Premier League. Un trend che, dopo un inizio un po’ balbettante, potrebbe ora verosimilmente consentirgli di raggiungere, e magari superare, Momo Salah nella corsa al principe dei bomber del campionato inglese. Dei margini di miglioramento evidenti a tutti, con una capacità realizzativa fuori dal comune, accompagnata da un’età (25 anni) foriera certamente di un’ulteriore ascesa nell’Olimpo dei migliori attaccanti del mondo.

Tutto questo è, senza dubbio, Alexander Isak, il centravanti che fa sognare i tifosi del Newcastle e che la dirigenza dei Magpies si tiene stretto al punto tale da aver stabilito una cifra d’uscita, in vista di un’ipotetica cessione, pari addirittura a 150 milioni di sterline.

Un prezzo forse eccessivo, sostiene qualcuno, ma che ben risponderebbe alle tante richieste che parecchi top club britannici – Arsenal in testa – hanno già avanzato per il suo cartellino. Eppure…eppure c’è chi sostiene che lo svedese sia sì un ottimo giocatore, ma che forse sia in qualche modo ‘sopravvalutato’.

Che non sia ai livelli di Erling Haaland, o dello stesso Salah, o Harry Kane e Lautaro Martinez, tanto per citare dei nomi fatti dall’ex calciatore del Tottenham. Che con le sue dichiarazioni ha scatenato una vera e propria rivolta tra i tifosi bianconeri del Nord dell’Inghilterra.

O’Hara choc su Isak: insorgono i tifosi del Newcastle

L’ex giocatore del Tottenham Jamie O’Hara ritiene che Isak sia ancora lontano dall’essere a livello dei mostri sacri sopracitati. Pur riconoscendone il valore di calciatore ‘on fire’ e capace di cambiare il volto di una squadra.

Sui social i tifosi dei Magpies non hanno preso bene il parere dell’ex centrocampista inglese, rispondendo per le rime in modo molto piccato. E citando anche la stessa Inter come squadra in cui, evidentemente, il loro beniamino potrebbe assurgere al ruolo di top player di livello mondiale.

“Se Alexander Isak fosse al Manchester United, al Manchester City, al Liverpool , al Chelsea, all’Inter, al Barcellona ecc. e avesse esattamente gli stessi gol e le stesse prestazioni, la gente direbbe che è il migliore nella sua forma attuale ma, poiché parliamo del Newcastle, Jamie O’Hara si comporta come un clown”, il parere di un inviperito sostenitore del club guidato brillantemente in panchina da Eddie Howe.