È a un passo dall’Inter: l’annuncio social di Fabrizio Biasin

I nerazzurri lavorano per rendere la squadra ancora più completa e un calciatore è sempre più vicino. La chiusura potrebbe arrivare nelle prossime ore

In queste ultime ore di calciomercato l’Inter chiuderà il primo e unico affare della sessione. Le partenze di Palacios e Buchanan costringono i nerazzurri a dover intervenire per rendere la rosa completa. In un primo momento si era pensato ad una doppia operazione. Poi si è deciso di sostituirne solo uno e presto è attesa l’ufficialità.

Secondo le informazioni di Fabrizio Biasin, l’affare è ormai ad un passo dalla conclusione. Il calciatore ha detto sì all’Inter da tempo e le parti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli.

Si tratta di un profilo che si sposa alla perfezione con le indicazioni date da Oaktree e quindi anche da parte della proprietà c’è il via libera. Non è da escludere che tutto possa essere rinviato all’ultimo giorno della sessione, ma in viale della Liberazione si spinge per dare il giocatore ad Inzaghi già per il derby.

Inter: un solo colpo in questo calciomercato

Le indicazioni arrivate dalla società erano molto chiare: la squadra si tocca solo in caso di cessioni importanti o infortuni. La partenza di Palacios non avrebbe portato il club nerazzurro a intervenire sul calciomercato. Con l’addio anche di Buchanan si è resto necessario dover fare un movimento per completare la rosa.

Inter-Zalewski: chiusura ad un passo

E l’Inter ha optato per uno esterno che possa agire sia a destra che a sinistra. Una scelta sicuramente strategica considerando che la partenza di Palacios potrebbe costringere in alcune occasioni anche a Carlos Augusto di agire nei tre dietro. E in quel caso Zalewski sarebbe il doppione di Dimarco Proprio la duttilità ha convinto i nerazzurri a puntare sul polacco.

La trattativa, come riferito da La Gazzetta dello Sport, è entrata nelle fasi finali. L’accordo è quello di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto ed ora si attende solo il rinnovo di Zalewski con la Roma (è in scadenza a giugno ndr) per arrivare alla fumata bianca e mettere il calciatore a disposizione di Simone Inzaghi. La speranza è che si possa arrivare ad un via libera entro domani così da convocare il polacco per il derby.

Il rinforzo di Zalewski consente a Inzaghi di avere a disposizione un calciatore sicuramente pronto e utilizzabile nell’immediato. Naturalmente dovrà abituarsi al modo di giocare dei nerazzurri, ma parliamo di una pedina importante nello scacchiere del tecnico piacentino.

Zalewski l’unico acquisto nerazzurro

Zalewski è l’unico acquisto dell’Inter in questo calciomercato. La decisione da parte dell’Inter è quella di non andare a prendere un altro giocatore in difesa per sostituire Palacios. Per questo motivo non sono previsti ulteriori movimenti.