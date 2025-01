Grande acquisto dell’Inter prima del derby: in campo contro il Milan

Novità importante per quanto riguarda i nerazzurri. Il calciatore sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la stracittadina di domenica

Archiviata l’ottima prima fase di Champions League, in casa Inter si pensa al campionato. Nei prossimi giorni la squadra di Inzaghi sarà chiamata da un piccolo tour de force (considerato il recupero con la Fiorentina) nel quale si spera di riuscire ad ottenere dei risultati importanti in ottica Scudetto. È forse questo il primo vero crocevia della stagione visto che siamo ormai entrati nella fase centrale del campionato.

Naturalmente ad Appiano Gentile si pensa gara dopo gara ed ora gli occhi sono puntati tutti sul derby. La partita contro il Milan non è mai come le altre e quindi si sta lavorando in modo duro per dare una grande soddisfazione ai tifosi. Intanto per Simone Inzaghi c’è una grande notizia e il giocatore sarà a disposizione per la sfida di domenica.

Inter: dal derby inizia il tour de force

Se dovesse essere confermato il recupero con la Fiorentina il 6 febbraio, per il Milan dal derby inizia una sorta di tour de force considerando il doppio confronto con la Viola nel giro di pochi giorni e poi la Juventus. Tutte partite sentite e fondamentali in ottica corsa Scudetto. L’obiettivo è quello di non lasciare punti per strada in attesa dello scontro diretto con il Napoli il 2 marzo.

Milan-Inter: Calhanoglu scalpita

L’infermeria di Appiano Gentile inizia a svuotarsi e la buona notizia per Inzaghi e l’ormai imminente recupero di Calhanoglu. Il turco ha praticamente smaltito l’infortunio e, a meno di clamorose sorprese, sarà tra i convocati della partita contro il Milan. Poi toccherà a Inzaghi decidere se rischiarlo e metterlo subito dall’inizio oppure attendere ancora un po’.

L’intenzione è comunque quella di provare a schierarlo dall’inizio. Il giocatore è pronto e sappiamo quanto Calhanoglu sia fondamentale per questa Inter. I dubbi saranno sciolti solamente alla vigilia, ma per adesso la sensazione è che il turco partirà dall’inizio per dare una mano alla sua squadra.

Poi sappiamo che per il turco la sfida contro il Milan non è mai come le altre. Il dente avvelenato con i rossoneri il centrocampista lo ha sempre e da parte sua c’è tutta la volontà di partire dal 1′ e dare un dispiacere alla sua ex squadra. L’ultima parola spetterà comunque a Inzaghi e la scelta sarà fatta in base alle sue condizioni.

Inter: il punto sugli indisponibili

Se Calhanoglu viaggia per una maglia da titolare, in casa Inter si lavora per recuperare anche Acerbi e Taremi in vista del derby. Non sarà tra i convocati, invece, Correa.