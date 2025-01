Inter-Monaco, Inzaghi: “Senza fare calcoli. Acerbi e Calha nel derby, vi spiego”

Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League ha parlato in conferenza stampa. Una sfida fondamentale per Lautaro e compagni

È la vigilia di una sfida fondamentale in casa Inter. Un pareggio contro il Monaco potrebbe bastare per approdare direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Ma ad Appiano Gentile non si vogliono fare ragionamenti particolari e si proverà a scendere in campo per un solo obiettivo: quello di portare a casa i tre punti.

A confermarlo è anche Simone Inzaghi in conferenza stampa. Alla vigilia il tecnico nerazzurro ha confermato che la sua squadra scenderà in campo “senza fare calcoli“. Si proverà, quindi, a vincere e chiudere nel migliore dei modi un cammino in Champions League più che perfetto. Un successo che consentirebbe anche di arrivare con il morale alle stelle al derby, altra sfida fondamentale soprattutto per i tifosi.

Inzaghi sulle condizioni di Acerbi e Calhanoglu

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per fare un piccolo punto sugli infortunati. Inzaghi ha confermato che contro il Monaco “non ci saranno Calhanoglu, Acerbi e Correa. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia, ma vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. La speranza di averli a disposizione c’è, però aspettiamo“.

Pavard in conferenza stampa

Non solo Inzaghi, anche Pavard in conferenza stampa. Per il francese quella con il Monaco non è mai una sfida come le altre visto che ad affrontare una squadra del suo Paese natale. Ma il transalpino in questo momento ha in mente solo di fare bene con l’Inter e di vincere il più possibile con i nerazzurri.

“Sono venuto qua per questo – conferma il difensore – la Champions rappresenta un obiettivo e siamo fiduciosi. Lavoriamo bene con il mister. Loro sono una squadra forte e lo hanno dimostrato anche in passato. L’abbiamo preparata bene e proveremo a portare a casa i tre punti“.

Per il francese la grande occasione di ritornare titolare dopo un periodo non facile tra infortuni e la panchina di Lecce dove gli sono stati preferiti sia Darmian che Bisseck.

Inter, gli indisponibili contro il Monaco

Per Inzaghi c’è una piccola emergenza in vista della sfida contro il Monaco. Infatti, si è fermato anche Taremi per un affaticamento addominale. L’iraniano potrà sedere al massimo in panchina domani. Regolarmente in gruppo Barella mentre, come confermato da Inzaghi, Correa, Acerbi e Calhanoglu non saranno a diposizione.