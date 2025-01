Recupero Fiorentina-Inter: finalmente c’è la data!

I nerazzurri sono attesi da un periodo molto impegnativo in campionato e forse anche decisivo nella lotta Scudetto. Per Inzaghi diversi esami di maturità

Archiviata la prima fase della nuova Champions League, in casa Inter forse inizia il periodo più intenso per quanto riguarda il campionato. Partite decisive e che potrebbero consentire ai nerazzurri di poter guardare con maggiore fiducia allo scontro diretto del 2 marzo contro il Napoli. E tra queste c’è anche il recupero di Fiorentina-Inter.

Il match del Franchi, come ben sappiamo, è stato sospeso dopo 17 minuti a causa del malore di Bove. Nessuna data sul recupero almeno fino ad oggi. Ora che il quadro è sicuramente molto più chiaro sugli impegni delle due squadre nelle prossime settimane, finalmente c’è la possibilità di mettere in calendario il match.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e si attende il Consiglio di Lega per avere la certezza e, di conseguenza, l’ufficialità della data.

Settimane di fuoco per i nerazzurri

In casa Inter i fari sono tutti puntati sulla sfida contro il Napoli del 2 marzo. Ma sicuramente prima ci sono degli ostacoli importanti da superare a partire proprio dal recupero con la Fiorentina. Una sfida che nasconde mille insidie e dalla quale i nerazzurri proveranno ad ottenere il punteggio pieno per rilanciare ancora di più le proprie speranze Scudetto.

Recupero Fiorentina-Inter: spunta la data

La qualificazione direttamente agli ottavi di Champions League consente all’Inter di giocare due partite in meno e tirare un po’ il fiato vista una prima parte di stagione assolutamente impegnativa. Ma il pass non consentirà di poter recuperare pienamente visto che c’è una partita ancora da recuperare ed è quella con la Fiorentina.

Stando a La Gazzetta dello Sport, la partita del Franchi dovrebbe recuperarsi il 6 febbraio. Una data più volte ipotizzata, ma ora destinata a diventare ufficiale anche grazie dell’Inter al prossimo turno. La certezza comunque l’avremo prestissimo dal prossimo Consiglio di Lega.

Di certo parliamo di una data plausibile considerando anche gli impegni delle altre squadre e la volontà della Lega di farla disputare prima del ritorno.

Inter: Milan, Fiorentina e Juventus in pochi giorni

Si preannuncia un poker di partite non semplice per l’Inter visto il doppio confronto con la Fiorentina, il Milan e la Juventus. Test che potranno dire assolutamente molto in chiave Scudetto e anche competitività della rosa di Inzaghi.