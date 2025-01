Ansia Calhanoglu, aumenta la preoccupazione dei tifosi dell’Inter

Al centro dell’attenzione in casa nerazzurra il destino di Hakan Calhanoglu: i tifosi dell’Inter in ansia per il centrocampista turco

Un poker da applausi in campionato contro il Lecce, poi il match contro il Monaco. L’Inter di Simone Inzaghi attende, però, adesso la sfida più attesa del momento: il Derby della Madonnina contro il Milan.

I tifosi nerazzurri sperano in una rivincita dopo la batosta in Supercoppa: potrebbero, però, tenere il fiato sospeso fino all’ultimo secondo per la presenza di uno dei pilastri dell’undici campione d’Italia in carica. Hakan Calhanoglu è fermo per un problema al polpaccio e, nonostante l’assenza contro Lecce e Monaco, la sua presenza contro i rossoneri è in forte dubbio: potrebbe partire dalla panchina.

La preoccupazione intorno al nome del numero 20 cresce a dismisura se si parla, però, di calciomercato. Perché come già accaduto nel recente passato, tornano a farsi pressanti e decise le voci che vorrebbero Hakan lontano dalla Milano nerazzurra. Uno scenario che fa tremare i tifosi ma in primis anche Simone Inzaghi che all’ex milanista non ha praticamente mai rinunciato fino a questo momento. Perlomeno quando l’ha avuto a disposizione.

Calhanoglu e l’addio all’Inter: le ultime

21 presenze tra campionato e coppe con 6 gol e 2 assist vincenti. Un bottino in linea con le prestazioni importanti del regista nerazzurro che – ad oggi – è certamente tra i più forti al mondo nel suo ruolo.

È anche per questa ragione che il Bayern Monaco, la scorsa estate, ha tentato invano di portarlo in Baviera. Il club tedesco stravede per Calhanoglu e ha seriamente provato ad approcciarsi all’acquisto del cartellino del 30enne di Mannheim. Il muro alzato da Marotta, però, non ha lasciato margini di manovra alla dirigenza dei campioni di Germania. Adesso, però, una nuova minaccia sembra potersi fare avanti in vista dei mesi estivi.

Si parla del Manchester United, che sta vivendo una delle stagioni più disastrose degli ultimi anni. Nonostante l’esonero di ten Hag e l’approdo di Amorim sulla panchina dei ‘Red Devils’, la musica non è cambiata. Anzi. La squadra gravita a metà classifica (12esima, a +13 sulla zona retrocessione e lontanissima da un posto Champions) ed è per tale ragione il proprietario Jim Ratcliffe ha intenzione di cambiare quasi tutto.

Calhanoglu vola a Manchester? Lo scenario

Calhanoglu potrebbe dunque rappresentare il primissimo tassello della nuova era all’Old Trafford. Questa, almeno, la speranza della dirigenza dello United.

L’Inter difficilmente aprirà agevolmente le porte alla cessione del turco, se non davanti ad una proposta considerata irrinunciabile. Servirebbero almeno 45/50 milioni di euro: solo in questo caso se ne potrà parlare. Per le casse del club di Oaktree sarebbe l’ennesima plusvalenza da record, un dettaglio da non trascurare. Hakan si ritroverebbe al centro del progetto, in un campionato affascinante come la Premier League nel quale non ha ancora militato.

Lo stipendio andrebbe sicuramente a lievitare, rispetto ai 6,5 milioni di euro annui (è secondo solo a Lautaro e Barella), portando il classe ’94 ad essere certamente tra i più pagati in Premier. Vedremo se questa intrigante suggestione rimarrà tale o diventerà qualcosa di più: col contratto in scadenza il 30 giugno 2027, per il momento, il suo futuro resta a tinte nerazzurre.