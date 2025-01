Lesione al crociato e cambia il mercato di Taremi: sostituto in extremis

Varie big sono alla caccia di bomber, e l’Inter, invece, potrebbe essere disposta a cedere i suoi attaccanti, Taremi incluso

Ha fatto rumore la notizia dell’assalto del Galatasaray ad Alvaro Morata (noi di interlive.it vi avevamo già parlato del possibile approccio qualche giorno fa). Ma i turchi non sono l’unico club di rilievo a volersi rinforzare in attacco. In Premier, per esempio, c’è l’Arsenal che è ancora alla ricerca del nome giusto per poter rimpiazzare Gabriel Jesus, che sarà out per tutta la seconda metà della stagione a causa di una lesione al crociato anteriore.

Jesus si è fatto male durante la partita contro il Manchester United in FA Cup. E, per rimpiazzarlo, l’Arsenal ha a lungo sondato la possibilità di bussare proprio alla porta del Galatasaray. Lì gioca Victor Osimhen, ma in prestito dal Napoli: il club inglese dovrebbe quindi trovare un accordo con De Laurentiis e poi contribuire economicamente a un indennizzo per i turchi.

Ma il Galatasary non sembra intenzionato a cedere senza lottare il bomber nigeriano e lo stesso Victor Osimhen, che in Super Lig sta giocando alla grande (è a quota 14 goal in 18 partite), non appare troppo convinto che abbia senso cambiare squadra a stagione in corso.

Si è perciò parlato di un possibile interessamento per Dusan Vlahovic del Juventus, che però costa troppo, pretende uno stipendio troppo alto e non sembra in grande forma. Ecco perché i Gunners preferirebbero buttarsi su un giocatore già pronto per la Premier. Uno come Alexander Isak del Newcastle, per esempio. Ma anche qui sembrano esserci molti ostacoli: il Newcastle vuole troppo.

Jesus rotto: l’Arsenal potrebbe optare per Taremi

L’altro nome che piace all’Arsenal è Sesko. Ed è un’altra trattavia difficile. E quindi? L’Arsenal sta continuano a guardarsi intorno. E non è escluso che, in prossimità del gong del mercato, potrebbe anche provare a chiudere per un attaccante esperto low-cost. Un nome sufficiente, pur di coprire buco e dare ad Arteta un nuovo attaccante.

E qui potrebbe dunque prendere forma un tentativo pure per Taremi, con un’offerta bassa (sui 4 milioni circa) per l’Inter. I nerazzurri, rispetto a un simile scenario, dovrebbero chiudere all’uscita. Taremi ha deluso ma non è mai stato bocciato: è il terzo attaccante in rosa, e per coprire il suo buco l’Inter avrebbe molta difficoltà. Quelli che possono uscire sono Arnautovic e Correa. Ma nessuno li vuole.

Una cessione del persiano nei prossimi giorni è dunque inverosimile. A meno di un’offerta fuori mercato. Roba sopra i 10 milioni, quindi. Che neanche gli arabi metterebbero mai in atto.

Simone Inzaghi, finora, si è sempre detto soddisfatto dell’iraniano. E bisogna avere un po’ di pazienza. Parliamo di un attaccante di qualità ma in calo già dallo scorso anno. Ora è alla sua prima stagione all’Inter, e non è facile ritrovare la forma fisica e mentale giocando con poca continuità. Ma la classe c’è. Potrebbe svegliarsi da un momento all’altro e regalare soddisfazioni ai tifosi. Lasciamogli ancora il beneficio del dubbio. Poi a giugno si valuterà il suo apporto.

Quanto ad Arnautovic e Correa, c’è poco da dire o fare. Andranno via a giugno, senza lasciare un bel ricordo dei loro trascorsi in nerazzurro.