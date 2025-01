Milan-Inter, ultim’ora da Appiano: non recupera e salta il Derby

Inzaghi avrà a disposizione quasi tutti i suoi calciatori in vista della partita di domenica, soltanto uno resta ancora fuori per infortunio. Ecco le sue condizioni

È davvero un momento d’oro per l’Inter in questa fase di stagione. In Champions League la formazione di Simone Inzaghi ha chiuso la propria avventura nella fase a girone unico all’interno delle prime otto classificate, mentre in campionato insegue il Napoli capolista senza lasciar dietro di sé alcun punto.

La contesa al vertice di Serie A proseguirà per molto altro tempo ancora e dunque ogni partita da qui alla fine dei giochi sarà preziosissima per lo scopo. Inclusa quella imminente in programma domenica contro il Milan.

Nerazzurri e rossoneri si affronteranno per la terza volta in questa stagione dopo la gara d’andata e la finale di Supercoppa Italiana, ma con spiriti e in condizioni di salute differenti.

Senza sfociare in precari tentativi di pronostico, il Milan deve ancora ritrovare sé stessa. Mentre l’Inter può finalmente vantare una rosa praticamente al completo. Tutti, o quasi, saranno infatti a disposizione di Inzaghi per la speciale occasione in San Siro.

Dai campetti d’allenamento della Pinetina di Appiano Gentile filtrano novità importanti, che donano respiro e rincuorano gli appassionati. Anzitutto, come era stato abbondantemente previsto nelle scorse giornate, hanno fatto il proprio rientro in gruppo sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu.

Tre piene disponibilità per Inzaghi, ma Correa è ancora out contro il Milan

Il difensore centrale ex Lazio non dovrebbe comunque riuscire a scalzare Stefan de Vrij dalla titolarità, visto il buon momento di forma, mentre il centrocampista potrebbe figurare nuovamente dal primo minuto al posto di Kristjan Asllani.

A sorpresa ha recuperato la propria condizione anche Mehdi Taremi, rimasto in dubbio negli scorsi giorni per un affaticamento di lieve entità. Ciononostante, mancherà all’appello ancora un’altra figura.

Dopo le uscite di scena di Tomas Palacios e Tajon Buchanan per rispettare gli obblighi di mercato sottoscritti con le società acquirenti, Inzaghi deve fare a meno di Joaquin Correa.

Il centravanti argentino, poco influente nelle gerarchie del tecnico finora, non ha pienamente recuperato dall’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra. Per questo motivo salterà il derby con il Milan in programma domenica e le sue condizioni verranno rivalutate soltanto la prossima settimana, in vista degli impegni successivi.