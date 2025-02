Affare last minute per l’Inter: proposto un attaccante di Serie A

L’Inter potrebbe concludere un affare in extremis a gennaio in attacco: è stato proposto un calciatore di Serie A

La sessione di gennaio sul calciomercato non ha portato in dote grandi operazioni per l’Inter, semmai affari minori che non hanno cambiato l’alchimia generale della squadra. Le uscita di Tomas Palacios e Tajon Buchanan, infatti, non hanno variato le gerarchie nella rosa di Simone Inzaghi, ma qualcosa potrebbe ancora muoversi in attacco.

Il futuro di Marko Arnautovic è ancora in bilico. La Fiorentina sta spingendo per acquistare un altro attaccante alle spalle di Moise Kean dopo le uscite di Kouame e Ikoné ed è finito nel mirino proprio il bomber ex Bologna. La trattativa potrebbe decollare nelle ultime ore di mercato, ma solo a patto che il club Viola paghi per intero l’ingaggio rimanente dell’austriaco, corrispondente a 1,5 milioni di euro.

La vera domanda è se l’Inter cercherebbe un sostituto per il centravanti nel caso in cui Arnautovic dovesse davvero partire. La punta ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, ma la domanda è lecita, visti tutti gli impegni in calendario per la Beneamata.

Proposto un attaccante all’Inter: pista in Serie A

Se si guarda al mercato degli attaccanti, c’è un nome che potrebbe essere parecchio utile da qui a fine stagione e ha le caratteristiche giuste per abituarsi in poco tempo al gioco di Simone Inzaghi. Si tratta di Antonio Sanabria, in uscita dal Torino e non proprio contento del minutaggio ottenuto in questa stagione, ma che ancora non ha trovato una destinazione in cui approdare in questa sessione.

Per questo, gli intermediari l’hanno proposto a vari club e anche all’Inter negli ultimi giorni, ma i nerazzurri non sembrano proprio predisposti al trasferimento in entrata. Infatti, la linea del club per le ultime ore è solo tentare di chiudere un colpo sugli esterni – Zalewski resta in pole position.

Anche se dovesse uscire Arnautovic, l’attacco dovrebbe restare con l’attuale composizione, con Correa che verrebbe inserito nella lista Champions League e troverebbe maggiore spazio da qui a giugno.