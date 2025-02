L’Inter pesca il nuovo Milinkovic in Serie B: c’è lo zampino di Calhanoglu

L’Inter continua a lavorare su diversi giovani sul calciomercato e guarda ancora in Serie B: per l’affare c’è lo zampino di Calhanoglu

Il futuro dell’Inter sarà sempre più orientato a investimenti su calciatori giovani, che potrebbero crescere in nerazzurro e rappresentare degli asset importanti per il club, corpose plusvalenze e la base per nuovi successi della Beneamata. I meneghini stanno scandagliando da mesi il calciomercato italiano e internazionale alla ricerca dei profili giusti per il suo progetto.

Spesso gli occhi dei dirigenti sono rivolti alla Serie B italiana. La dimostrazione è arrivata la scorsa estate, laddove Marotta e Ausilio hanno tentato di portare a Milano profili come Bernabé e Tessmann, oltre a Leoni. Alla fine nessuna di queste trattative è andata a buon fine, ma ha certificato la voglia dell’Inter di puntare sempre di più su talenti di questo tipo, creando il mix giusto alle spalle dei titolarissimi.

La storia potrebbe ripetersi anche in estate e stavolta la dirigenza ha attenzionato, tra i tanti profili, anche un ragazzo di belle speranze che gioca nel Frosinone. Per caratteristiche fisiche e tecniche c’è già chi lo accosta a Sergej Milinkovic-Savic, un ragazzo da cui Simone Inzaghi è riuscito a tirare fuori il meglio nel corso dei suoi anni alla Lazio.

L’Inter guarda in Serie B per il centrocampo: occhi su Vural

Isak Vural è un nome che non conoscono in molti nel calcio ad alti livelli, ma sta già dimostrando di poter avere davanti a sé un grande futuro. Stiamo parlando di un trequartista puro di soli 18 anni, alto 190 centimetri e con un fisico ancora tutto da strutturare. Le potenzialità muscolari, però, sono tante e potrebbero essere coltivate dal lavoro in una big in futuro.

La tecnica, invece, c’è già e a contatto con compagni di un certo livello potrebbe esplodere del tutto. Non è ancora titolare, ma a un’età così giovane è già riuscito a mettere in fila 13 presenze in questa stagione, anche se la maggior parte da subentrante. Nato in Svezia, è di nazionalità turca, per cui potrebbe essere attratto dal giocare insieme con un simbolo come Hakan Calhanoglu.

L’Inter potrebbe acquistare ora per una cifra intorno al milione di euro e lasciarlo in prestito almeno un anno in Serie A, valutando il suo ambientamento totale in Italia e il suo percorso di crescita.