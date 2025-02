Santino Andino all’Inter: chi è, caratteristiche tecniche e il segreto sul suo futuro

Il futuro di Santino Andino sul calciomercato continua a far discutere in ottica Inter: chi è e le sue caratteristiche tecniche

La direzione tracciata dall’Inter sul calciomercato è precisa e chiara per tifosi e addetti ai lavori. Dall’arrivo di Oaktree, si è deciso di puntare sempre di più su talenti giovani e che possano aumentare il loro valore nel prossimo futuro, abbassando allo stesso tempo il monte ingaggi del club.

Per questo i nerazzurri stanno scandagliando l’Europa e il Sud America alla ricerca dei migliori talenti da portare a Milano e la pista prediletta sembra ancora quella che porta in Argentina. Proprio lì, l’Inter ha già individuato diversi nomi che potrebbero fare al caso della Beneamata. Diverse trattative non sono neppure partite rispetto ai calciatori sul taccuino di Baccin, altre non sono arrivate a buon fine, come quella che avrebbe dovuto portare Tomas Perez a Milano, ma è saltata al rush finale.

Un ragazzo giovanissimo e che è emerso negli ultimi giorni è quello di Santino Andino, un’ala sinistra di proprietà del Godoy Cruz che i nerazzurri vorrebbero presto portare in Serie A. Difficilmente farebbe subito parte della prima squadra, ma a 19 anni ha tutte le qualità per emergere.

Santino Andino piace all’Inter: la qualità in cui è speciale

A dispetto della giovanissima età, ha già accumulato 15 partite con la prima squadra, mettendo a segno due gol e due assist. Insomma, ha già mostrato le sue qualità, che andranno ancora affinate in futuro. È abile nel dribbling, grazie a cui può saltare l’avversario sia rientrando verso il suo destro dentro al campo – predilige partire da sinistra – sia allungando verso il fondo.

Proprio questo, sotto il profilo tattico, può essere il segreto di un ragazzo che non è mai monocorde, ma riesce sempre a sorprendere per il ventaglio di soluzioni che può mettere in campo, anche se a volte non è sempre così preciso. Attualmente è impegnato nel Sub-20 in cui si sta mettendo in mostra con l’Argentina, e la sensazione è che continueremo a parlare di lui. In ottica Inter e non solo.