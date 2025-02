UFFICIALE Milan-Inter, cambio nella lista Serie A: fuori tre mesi e niente derby

I nerazzurri giocano il terzo derby stagionale: il bilancio contro il Milan è di due sconfitte, ma dopo la sfida in Serie A potrebbero esserci altre occasioni di rivincita

Anche Simone Inzaghi lo ha ammesso: nel primo derby stagionale, quello di campionato, il Milan ha meritato la vittoria. Sulla sconfitta dei suoi uomini in Supercoppa italiana, invece, il tecnico nerazzurro ha di nuovo tirato in ballo alcune rivedibili decisioni arbitrali, pur non nascondendo i chiari errori della propria squadra, incapace di gestire il vantaggio.

A fine febbraio, i nerazzurri capiranno se avranno già messo in cantiere le sfide stagionali con il Milan oppure se dovranno prepararsi ad altri derby. Domani, infatti, c’è la terza partita contro i rosseneri della stagione, la seconda in campionato. Poi, però, potrebbero anche concretizzarsi nuove occasioni di scontro: quattro in meno di due mesi. Due in Champions e due in Coppa Italia.

In Champions, infatti, l’Inter affronterà la vincitrice del playoff fra Milan e Feyenoord o quella uscita dal confronto fra Juventus e PSV. Il nome dell’avversario degli ottavi sarà manifesto il 21 febbraio. Mercoledì 5 febbraio, poi, il Milan sfiderà la Roma in Coppa Italia. Vincendo diventerebbe l’avversaria della vincitrice dell’incontro, previsto per il 25 febbraio, fra Inter e Lazio.

Il Milan non abbandona il sogno Champions e sfida l’Inter in Serie A con nuovi nomi

In questi ultimi giorni di mercato, il Milan, alle prese con voci di scontri all’interno dello spogliatoio e di incomprensioni fra la dirigenza e il nuovo allenatore, sta cercando di rinforzarsi in ogni reparto. Dopo l’arrivo di Walker, è vicinissimo Gimenez (35 milioni più percentuale sulla rivendita). Intanto, Morata avrebbe già salutato i compagni per trasferirsi in Turchia.

Potrebbe uscire anche Tomori, anche se il centrale non ha ancora l’accordo con gli Spurs. L’altro nome in vendita è quello di Calabria, protagonista del bisticcio con Conceicao alla fine dell’ultima sfida in campionato. I rossoneri puntano poi a chiudere Joao Felix dal Chelsea.

L’unico colpo finora portato a termine è quello dell’ex Manchester City Kyle Walker. E il laterale è già disponibile contro l’Inter. Il Milan ha infatti operato un cambio nella lista Serie A. Ha fatto “fuori” Emerson Royal, per mettere dentro il trentaquattrenne inglese. Ieri, il club rossonero ha infatti aggiornato la lista dei 25 per la Serie A inserendo Kyle Walker. E per fargli posto hanno tolto l’altro esterno Emerson Royal, attualmente infortunato (starà fermo intorno ai tre mesi) e con più di un piede fuori dal progetto.

Walker nel derby, Gimenez no

Il Milan starebbe già pianificando le visite mediche per Santiago Gimenez per domani, prima del derby. L’attaccante dovrebbe di conseguenza essere presente allo stadio come spettatore. I rossoneri vengono da una settimana assai agitata. L’Inter, invece, si prepara al derby dopo il 3-0 al Monaco e aver recuperato alcuni nomi fondamentali: Calhanoglu, Acerbi (che però andranno entrambi in panchina)…

Sergio Conceicao, tra squalifiche, infortuni e mercato, ha poche scelte. Già abbiamo detto di Emerson Royal in infermeria. Poi, non potrà contare su Calabria, separato in casa e già in partenza per il Bologna. Ed ecco perché dovrà buttare dentro subito Walker.

Dovrebbe giocare anche Tomori, nonostante le voci di mercato. E in difesa, con lui, ci sarà Pavlovic. In mezzo al campo, senza la squalificato Fofana, giocheranno Musah, Bennacer e Reijnders. In attacco, al fianco di Pulisic e Leao ci sarà Abraham come punta centrale titolare, dato che Morata è in uscita.