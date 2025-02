Batosta Inter: grave infortunio prima del derby

Brutte notizie per i nerazzurri. Il problema fisico non è di poco conto e si rischiano dei tempi molto lunghi. Una risposta definitiva la si avrà dopo i controlli medici

A poche ore dal derby contro il Milan non arrivano delle buone notizie in casa Inter. L’infortunio è grave e si rischiano dei tempi di recupero molto lunghi. Una tegola non di poco conto e che potrebbe cambiare anche i programmi dei nerazzurri.

Per il momento ad Appiano Gentile si segue tutto con interesse e vedremo nei prossimi giorni quale sarà il responso medico. Solo dopo si potrà avere un quadro anche sui tempi di recupero.

La speranza di tutti è sicuramente quella di rivederlo il prima possibile in campo, ma le sensazioni non sono positive e l’infortunio potrebbe anche portare ad una stagione finita in anticipo. Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime ore per avere una certezza più chiara sull’accaduto.

Infortunio e tempi di recupero

L’infortunio ha rappresentato una tegola importante per due squadre. L’Inter e il club in cui il giocatore milita almeno fino al termine della stagione. Per il momento si attende solamente il responso, ma lo stop di Filip Stankovic potrebbe essere molto più lungo del previsto a causa di questo guaio al ginocchio sinistro accusato nel primo tempo di Udinese-Venezia. “Non faccio il dottore e posso interpretare. Non sembra una cosa piccolissima“, le parole di Di Francesco in conferenza stampa subito dopo il match.

Tegola Stankovic, perché l’Inter guarda interessata

L’Inter guarda all’infortunio di Stankovic per due motivi. Il principale è sicuramente quello che si tratta di un portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e conosciuto e apprezzato molto da tutto l’ambiente. Ma c’è anche un aspetto di calciomercato da tenere in considerazione.

Marotta e Ausilio continuano a seguirlo con attenzione senza abbandonare l’idea a fine stagione di riportarlo in nerazzurro sfruttando anche il 50% sulla futura rivendita. Naturalmente ora l’infortunio potrebbe cambiare un po’ il futuro di Stankovic. Molto dipenderà dai tempi di recupero. Ma in caso di stagione finita, per il figlio d’arte il ritorno in nerazzurro potrebbe essere rimandato di una stagione.

Chi, invece, non ritarderà l’esordio con la maglia dell’Inter è Zalewski. Il polacco è arrivato ieri a Milano e questo pomeriggio sarà regolarmente in panchina nel derby indossando la sua 59.

Inter: Stankovic seguito da vicino

L’infortunio di Stankovic potrebbe cambiare in parte il destino del portiere. Non è da escludere che magari l’Inter ci punti a prescindere anche perché l’estremo difensore in questa prima parte di stagione ha dimostrato tanta qualità.