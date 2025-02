Ceduto adesso all’Inter per non perderlo a zero: visite e firma

Operazione praticamente chiusa. Il giocatore è in arrivo alla corte di Inzaghi sin da subito: una pedina in più per tentare l’assalto allo Scudetto

L’Inter si prepara a chiudere il primo e unico colpo di questo calciomercato. Le idee in viale della Liberazione sono state sin da subito molto chiare: i movimenti in entrata si facevano solo in caso di bisogno. E così alla fine è stato. Le partenze di Buchanan e Palacios lasciavano scoperto un determinato ruolo e lì Marotta è intervenuto a puntellare la rosa. Anche sulla scelta del giocatore non ci sono mai stati realmente dubbi.

Serviva un profilo giovane e che sposava in pieno il progetto Inter. Il calciatore ha spinto sin da subito per vestire la maglia nerazzurra mettendo spalle al muro il club di appartenenza. L’operazione in questo momento può considerarsi praticamente conclusa e si attendono le prossime ore per ufficializzare il suo arrivo.

Calciomercato Inter: è fatta per il primo colpo

L’Inter ha individuato in lui il rinforzo giusto sin dall’inizio e anche da parte del diretto interessato c’era la volontà di vestire la maglia nerazzurra o subito oppure a zero al termine della stagione. Questo ha costretto il club di appartenenza ad aprire alla partenza ed ora a breve sono attese le visite mediche e la firma sul contratto.

Mercato Inter: chiuso Zalewski, tutti i dettagli

Nicola Zalewski è virtualmente un giocatore dell’Inter. Nonostante nei giorni scorsi su di lui c’è stato un forte pressing da parte del Marsiglia, il calciatore non ha mai avuto dubbi sul sposare il progetto Inter. Il polacco ha ribadito in più di un’occasione ai suoi di voler vestire la maglia nerazzurra e questo ha portato una accelerata improvvisa.

🚨Zalewski all’Inter: prestito con opzione d’acquisto! Il polacco prenderà il posto di Buchanan, andato al Villarreal. pic.twitter.com/OwpXl6KjEc — Interlive (@interliveit) February 1, 2025

Il contratto, infatti, era in scadenza al termine della stagione e questo portava la Roma a rischiare un addio a zero. Da qui la scelta di accettare la proposta del prestito con diritto di riscatto da parte dell’Inter e, di conseguenza, di rinnovare di un altro anno a Zalewski. L’intenzione dei nerazzurri è comunque quella esercitare l’opzione in estate visto che il polacco rispecchia in pieno le indicazioni date dalla proprietà.

L’esterno è atteso nelle prossime ore a Milano per effettuare le visite mediche e legarsi al club nerazzurro. Difficilmente sarà in panchina nel derby. Probabile, però, una sua presenza in tribuna per assistere alla sfida della sua squadra.

Inter, ufficiale Buchanan

In attesa dell’ufficialità di Zalewski, il Villarreal ha annunciato l’arrivo di Buchanan in prestito con diritto di riscatto. Una occasione per il canadese di trovare uno spazio maggiore rispetto a quello avuto nella prima parte di stagione.

¡El amarillo te sienta genial, Tajon 💛💛💛! pic.twitter.com/rcyLFLBkPC — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 1, 2025

Ritornando all’esterno, Zalewski si candida ad essere un jolly per Inzaghi. Il polacco, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra e quindi il tecnico lo potrà utilizzare come vice Dimarco o Dumfries. Intanto è ufficiale il passaggio di Buchanan al Villarreal.