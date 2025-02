DIRETTA derby Milan-Inter, Calhanoglu subito titolare: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Milan di Conceicao nella 23esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter affronta il Milan in una gara delicatissima valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Un derby della Madonnina tra due formazioni reduci dalle fatiche della Champions che sarà diretto dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono allungare la striscia di quattro vittorie di fila, le ultime tre peraltro senza subire gol, tra campionato e Champions ottenute nell’ordine contro Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco. Proprio il successo sul club del Principato ha permesso di strappare il pass diretto per gli ottavi di finale: ora ci si può concentrare sul campionato e la rincorsa al Napoli. Dall’altra parte i rossoneri di Sergio Conceicao, che invece hanno subito una sconfitta a sorpresa contro la Dinamo Zagabria che li costringe ai playoff, hanno bisogno di vincere per restare aggrappati al treno del quarto e quinto posto che possono valere la Champions.

Il derby meneghino sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata il Diavolo si impose con il risultato di 2-1 grazie ai gol messi a segno da Pulisic e Gabbia intervallati dal momentaneo pareggio di Dimarco. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All.: Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova