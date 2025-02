Inzaghi si fa sentire dopo Milan-Inter: “Rigore clamoroso negato a Thuram”

Milan-Inter è terminata con un pareggio: Simone Inzaghi ha parlato dopo il match e ha analizzato la prestazione dei suoi, evidenziando il rigore negato a Thuram

Milan e Inter si sono sfidate stasera nella splendida cornice di San Siro come si sfidano due pugili senza la guardia alzata. I nerazzurri hanno creato molte occasioni, soprattutto nel secondo tempo, hanno creato tanto ma non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta.

C’è da dire che la sfortuna ha giocato un ruolo decisivo in questa partita. I tre pali colpiti dall’Inter ancora tremano ed evidenziano una serata che sembrava storta in tutto e per tutti contro il Diavolo. Il primo ad arrivare a Sky nel post partita è stato Zalewski. L’esterno e nuovo arrivato ad Appiano Gentile ha commentato il suo arrivo e, neanche a dirlo, la sfortuna.

“Sicuramente le ultime ore per me sono state una montagna russa“, ha iniziato sottolineando la trafila per permettergli di essere convocato oggi. “È stata una partita sfortunata, poi però siamo stati bravi a crederci fino in fondo”, ha concluso l’autore dell’assist per il gol di de Vrij.

Le parole di Inzaghi dopo il pareggio contro il Milan: “Rigore clamoroso negato”

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di ‘Sky’, soffermandosi subito sugli episodi avversi: “I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre tutto tranne che oltre gli episodi: tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso annullato su Marcus Thuram che ho già rivisto…”. Non possono mancare, dunque, anche le polemiche arbitrali, ma anche un’analisi lucida del match. A ‘Dazn’ ha rincarato la dose: “Ci sta che l’arbitro fosse coperto, ma chi sta seduto non può richiamare l’arbitro in una circostanza del genere. Può capitare, sbagliamo tutti, ma comincia ad essere la quarta e quinta occasione“.

Ammette però che qualcosa non è andato proprio come previsto, ancora a Sky: “Durante il primo tempo avendo la gestione della palla e l’attacco alla profondità potevamo farlo di meglio”.

Il tecnico poi non ha fatto mancare parole al miele all’indirizzo del nuovo arrivato Zalewski, autore dell’assist per il gol di de Vrij, in questo caso a Dazn: “È entrato bene, ha qualità e ci mancava uno così: sono contento”. Infine, Inzaghi ha ricordato che è stata la 17esima partita in neanche due mesi, un fattore decisivo per valutare la stagione nerazzurra.