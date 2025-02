L’Inter scova il 18enne per la fascia destra: Dumfries bis, maxi plusvalenza

L’Inter continua a puntare i migliori giovani in circolazione: operazione in stile Dumfries per i nerazzurri, ma ha solo 18 anni

La fascia destra dell’Inter in questa parte della stagione ha un padrone assoluto e corrisponde al nome di Denzel Dumfries. Il laterale olandese sta mostrando enormi miglioramenti sotto il profilo difensivo e anche nei movimenti e nelle giocate offensive, tanto da giocare con una tranquillità e una forza disarmante per gli avversari.

Anche sotto il profilo del gioco aereo, ha già dimostrato di essere incontenibile con un terzo tempo straordinario che, con questa condizione fisica, lo rende letale per qualsiasi avversario abbia di fronte e nei calci piazzati a favore. Per il futuro, dopo il rinnovo di contratto, è chiaro che possa essere il calciatore in grado di calcare quella zona di campo ancora per tanti anni.

Attenzione, però, a quello che potrebbe succedere alla sue spalle. Infatti, Matteo Darmian resterà almeno per un’altra stagione, ma è considerato più che altro un jolly da schierare all’occorrenza anche come terzo di difesa. Come laterale del 3-5-2, invece, c’è da fare attenzione a un calciatore molto giovane, di soli 18 anni, ma che potrebbe essere il sostituto perfetto per Dumfries, con tante partite in calendario da onorare.

L’Inter pensa a Givairo Read: un altro talento olandese

Una nuova gemma sta crescendo nelle fila del Feyenoord. Si tratta di Givairo Read, un 18enne olandese dal baricentro basso e con grande facilità di corsa, che si sta distinguendo per la facilità di corsa e l’abilità di fornire continui assist ai suoi compagni di squadra.

Si tratta di un terzino di piede destro, ma che può giocare anche a sinistra, e abile negli inserimenti nell’area avversaria e soprattutto negli assist. Queste qualità, nonostante una fisicità totalmente diversa da Dumfries, gli ha già permesso di mettersi in evidenza con la maglia del Feyenoord.

In campionato è già riuscito a totalizzare 11 presenze, di cui quasi il 50 per cento da titolare, e mettendo a segno anche un assist. L’Inter lo segue per il futuro e senza che sia ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il prezzo del terzino è già salito. Infatti, per acquistarlo servono almeno 5 milioni di euro, ma a fine anno si potrebbe già arrivare a sfiorare i 10. In prospettiva, potrebbe trattarsi di una plusvalenza veramente importante per l’Inter.