Nuova tegola per l’Inter: scatta la squalifica per un titolarissimo

Scatta la squalifica per un calciatore molto importante per l’Inter di Simone Inzaghi: non ci sarà contro la Fiorentina

L’Inter deve lottare sul campo contro il Milan, ma intanto dal derby è uscita una notizia piuttosto importante per l’economica della stagione nerazzurra. Ricordiamo che per il regolamento chi dovesse procurarsi una squalifica stasera nella stracittadina dovrebbe scontarla subito dopo, quindi alla prima giornata utile – ma non per i recuperi.

Ed è proprio quello che è successo a un titolarissimo di Simone Inzaghi, un uomo decisivo in questa parte di stagione per i nerazzurri. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, che nel cuore del secondo tempo, in una della fasi più concitate della partita, dopo una decisione arbitrale contraria, si è fatto ammonire per proteste.

Il cartellino giallo è arrivato dopo un fallo assegnato all’olandese, che se non fosse stato fischiato avrebbe permesso all’Inter di ripartire e andare in porta. Dumfries era diffidato e il giallo gli costa la possibilità di giocare in Inter-Fiorentina di Serie A, un’altra partita piuttosto difficile per i campioni d’Italia, ora costretti a rincorrere.