Addio Frattesi rimandato a giugno: l’Inter ha già preso il sostituto

Il centrocampista nerazzurro può ancora tornare utile ad Inzaghi ma la permanenza è solo temporanea, il tecnico conterà sulle prestazioni del suo nuovo acquisto

Mancano soltanto una manciata di ore alla chiusura dei battenti della sessione invernale di mercato in Serie A, un dettaglio di certo ininfluente per determinare il destino di Davide Frattesi nell’immediato.

Quest’ultimo, accostato fortemente alla Roma nel corso delle passate settimane e lui stesso desideroso di fare rientro nella sua terra natia, non lascerà l’Inter. Almeno non ancora. Non sono infatti pervenute offerte concrete per il suo cartellino, nel rispetto delle condizioni economiche esplicitate dalla dirigenza nerazzurra.

Eppure, è soltanto questione di pochi mesi prima che il club giallorosso ed altre pretendenti si facciano nuovamente avanti con qualcosa di convincente fra le mani. La sua cessione, in altri termini, è soltanto rimandata in estate.

Questo non spaventa affatto Simone Inzaghi nonostante il tecnico abbia più volte ammesso dell’importanza del proprio calciatore in squadra, perché l’Inter ha messo le mani con larghissimo anticipo sul suo erede e sostituto.

Sucic erede di Frattesi, l’ex Sassuolo può lasciare l’Inter in estate

Prima era soltanto una voce di corridoio ma con il passare dei giorni si è tramutata in una corrente intensa, ben percepibile. Petar Sucic è stato blindato in pochissimo tempo, a mezzo di un’operazione frutto della grande motivazione del team manageriale di Piero Ausilio.

L’accordo che anticipa anche la Juventus, fra le tante pretendenti al cartellino del centrocampista croato, è stato raggiunto sulla base di un esborso da 14 milioni di euro più altri 2,5 milioni da versare nelle casse della Dinamo Zagabria. Prevista anche la percentuale sulla futura rivendita del cartellino di Sucic, intorno al 10% del valore stimato in futuro.

A brevissimo farà capolino a Milano per sostenere le visite mediche di rito ed apporre la firma al nuovo contratto che lo vedrà legato da subito alla causa nerazzurra, ma con la possibilità aggiuntiva di restare nella capitale croata fino al termine della stagione per non privare Fabio Cannavaro di uno dei suoi elementi migliori.

In questo modo l’Inter si è assicurata una promessa del calcio balcanico per i prossimi anni, mettendo altresì nelle condizioni migliori Frattesi per decidere del proprio futuro lontano dalla Pinetina di Appiano Gentile.