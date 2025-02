L’Inter piazza lo sgarbo a Conte, colpo scudetto per i nerazzurri

Il club nerazzurro lavora nell’ombra per il grande colpo in difesa in vista dell’anno prossimo: lotta col Napoli per il gioiello

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di scambi, una finestra che alla fine, nonostante le solite dichiarazioni di rito, ha visto l’Inter piazzare comunque un colpo. La tanto decantata occasione – quella per la quale l’Ad Marotta ha sempre lasciato una finestra aperta – alla fine è arrivato dalla Roma. Proprio dal club che si era messo a caccia di uno dei tanti giocatori che hanno fatto le fortune della Beneamata nella scorsa stagione, sebbene non esattamente titolare fisso.

Stiamo parlando ovviamente di Davide Frattesi, che forse ad un certo punto, a causa di alcune scelte di mister Inzaghi, pareva davvero vicino all’addio: tutto rientrato, grazie al comune senso di appartenenza ad un gruppo costruito per vincere su tutti i fronti, compreso lo scenario europeo della Champions League.

Proiettandosi verso un futuro nemmeno troppo lontano, l’abile dirigente nerazzurro ha già in canna un colpo che potrebbe migliorare sensibilmente la qualità della già competitiva rosa a disposizione del tecnico piacentino. Un giovane talento che proprio nella stagione in corso ha conquistato, da giovanissimo, una maglia da titolare nella Fiorentina di Raffaele Palladino. Uno che, non a caso, è stato messo nel mirino del Napoli in queste battute finali del calciomercato invernale.

Focus su Comuzzo, l’Inter prova il colpo anti-Napoli

La capolista della Serie A, incassati i milioni della cessione di Kvaratskhelia, non è solo alla ricerca di un valido giocatore che possa sostituire il georgiano. Il Ds Manna e il sempre meticoloso Antonio Conte hanno deciso di investire parte del tesoretto su Pietro Comuzzo, il difensore della Fiorentina autore di una stagione strepitosa.

Il patron viola Rocco Commisso ha deciso di non accettare l’ultima offerta dei partenopei – 30 milioni di base fissa in 4 esercizi più 5 di bonus – stabilendo il nuovo prezzo d’uscita per il suo prodotto del vivaio: 45 milioni cash o non se ne fa nulla.

Al netto di un possibile nuovo affondo last minute della società azzurra, l’Inter monitora davvero da vicino la situazione, avendo già fatto i sondaggi esplorativi del caso nello scorso autunno, quando già erano stati avviati dei contatti anche con l’entourage del classe 2005.

L’intenzione dichiarata della dirigenza nerazzurra potrebbe essere quella di aspettare la fine di questa annata per poi presentarsi al cospetto del club toscano con quanto richiesto dallo stesso. Forse inserendo qualche gustosa contropartita tecnica o dilazionando il pagamento in più tranches. Di sicuro Marotta non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di regalare a Simone Inzaghi uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.