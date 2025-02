Rigore netto Thuram-Pavlovic: annuncio shock dell’AIA, tifosi infuriati

L’Inter agguanta il pari sul finale dopo aver colpito tre pali, ma un episodio sospetto ha fatto scalpore fra la folla. La direzione arbitrale fa chiarezza sul contatto Thuram-Pavlovic

La sponda di petto dell’esordiente Nicola Zalewski, propedeutica alla zampata finale di Stefan de Vrij, ha donato all’intero ambiente nerazzurro un grande sospiro di sollievo al termine dell’ultimo derby di campionato, giocato a San Siro contro il Milan.

La squadra di Simone Inzaghi è riuscita nell’impresa di rimettere in pari proprio allo scadere una partita che sembrava destinata a non sorridere affatto. Specie dopo i tre pali colpiti sempre nello stesso punto, nel corso dei novanta minuti di gioco.

Eppure quelle non sono state le uniche, ghiotte occasioni da gol avute. Perché al netto di qualche sbavatura personale, i protagonisti nerazzurri sono stati produttivi a lungo con diverse ripartenze, abilmente arginate dal ripiegamento difensivo delle individualità rossonere.

In più di una circostanza il reparto arretrato alle dipendenze di Sergio Conceicao ha dovuto fare gli straordinari, con Theo Hernandez e Strahinja Pavlović in marcatura stretta su Marcus Thuram. A tal proposito, però, c’è stato un episodio che ha visto protagonisti i tre calciatori e non ha lasciato scampo a considerazioni contrastanti fra appassionati, addetti ai lavori e tifosi.

Mega recupero di Theo, ma “nulla di rilevante” sul contatto Pavlovic-Thuram

Nell’occasione, Thuram ha allungato il pallone verso l’area di rigore sguarnita del Milan, guadagnando sempre più metri sul difensore serbo con un passo differente. Prima che i due venissero raggiunti da un fulmineo Hernandez in scivolata.

Come evidenziato dall’analisi della moviola, l’entrata dell’esterno francese è avvenuta effettivamente sul pallone, ma quel che non è piaciuto è stato il contatto e la perdita di equilibrio di Pavlovic che ha poi costretto l’attaccante dell’Inter a cadere al suolo con sé.

I nerazzurri, compreso il tecnico Inzaghi, hanno subito chiesto il calcio di rigore ma l’arbitro di stanza Daniele Chiffi ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per la concessione, a ragion veduta. La conferma di tale decisione è giunta a margine della partita dalla stessa AIA, la quale ha spiegato il perché del mancato intervento del VAR.

Decisione corretta per i vertici dell’organo competente”, ha raccontato ‘La Gazzetta dello Sport’: “Non c’era nulla sulla scivolata di Theo e nulla di particolare sul contatto di Thuram con Pavlovic perché il colpo è stato troppo lieve“.