Inter e Juve, operazione per il fair play finanziario: 10 milioni più 5 di bonus

Marotta e Giuntoli sempre protagonisti sul mercato. Nuovo affare in vista: una plusvalenza che può mettere a posto il bilancio

Il mercato dei top club, non solo della Serie A, deve fare sempre i conti con i bilanci. I dirigenti devono sempre di più viaggiare sul filo del rasoio, cercando di trovare il giusto equilibrio tra il rafforzamento della rosa e il budget a disposizione.

Anche per questo si sta facendo sempre più ricorso allo strumento del prestito con diritto di riscatto, per poter valutare un calciatore prima di fare un investimento importante. Non fa eccezione l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato. Sia in entrata, con l’arrivo di Nicola Zalewski dalla Roma, che in uscita con la partenza di Tajon Buchanan al Villarreal.

Ancora di più ha fatto la Juventus, con gli acquisti di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain e di Renato Veiga dal Chelsea da un latro e con la partenza di Arthur Melo per il Girona. Ma non sempre si può ricorrere al prestito, specie in quei casi in cui si presentano delle vere e proprie occasioni a costi contenuti, legate alle difficili condizioni economiche in cui si trova il club che ha bisogno di cedere. È il caso del Barcellona, dove milita un giocatore che fa gola tanto ai nerazzurri di Beppe Marotta, quanto ai bianconeri di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato, occasione Christensen: non solo Inter e Juventus in corsa

Il club catalano è alle prese con una grave crisi finanziaria che ha costretto il presidente Laporta a mettere in vendita persino gli armadietti che furono utilizzati da campioni del calibro di Maradona, Ronaldinho e Messi.

In estate il Barcellona ha intenzione di cedere i calciatori che non rientrano nei piani di Hansi Flick per ripianare i debiti e poter fare operazioni in entrata. Tra i giocatori con la valigia in mano c’è Andreas Christensen, difensore centrale danese classe 1996, sbarcato in blaugrana a costo zero dal Chelsea nell’estate del 2022.

Essendo arrivato da svincolato, qualsiasi cifra incassata per la sua cessione sarà una plusvalenza e, visti anche gli infortuni che ne hanno condizionato la stagione in corso, secondo il portale spagnolo ‘El Nacional’, il prezzo del suo cartellino è stato fissato ad appena 10 milioni di euro più 5 di bonus. Inter e Juve, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza dei club della Premier League inglese della Saudi Pro League araba. Vedremo chi la spunterà.