L’Inter vince l’altro derby: lo ha prenotato per l’estate

Dopo essersi affrontate nel Derby, Inter e Milan potrebbero duellare anche sul mercato. Ci sono anche i nerazzurri sul grande obiettivo dei rivali per la prossima stagione

Due cessioni, un nuovo acquisto e un altro rinforzo già acquistato ma che arriverà in estate. Questa la sintesi della sessione invernale di calciomercato dell’Inter appena conclusa.

Sono stati ceduti, in prestito, Palacios e Buchanan che proseguiranno la loro stagione con Monza e Villarreal. Al posto dell’esterno canadese, è arrivato Nicola Zalewski che, a meno di ventiquattro ore dal suo approdo in nerazzurro, ha già esordito nel Derby con tanto di assist per il gol del pareggio di De Vrij. Proprio al termine della sfida con il Milan, è arrivata la notizia, rilanciata da Fabrizio Romano, della trattativa ormai conclusa tra Inter e Dinamo Zagabria per l’acquisto di Petar Sucic.

Quindici i milioni spesi dai nerazzurri per prendere il centrocampista croato, strappato alla concorrenza della Juventus e di altri top club europei, tra cui il Borussia Dortmund. Sucic si unirà all’Inter in estate e potrebbe essere solo il primo dei rinforzi in mediana.

Inter-Milan, sfida per il centrocampista: altra rimonta nerazzurra

Giovane e già pronto per competere ad alti livelli, l’arrivo di Sucic è emblematico del nuovo corso sul mercato che vuole imprimere OakTree per costruire l’Inter del futuro nella quale potrebbe esserci spazio anche per Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha recentemente rinnovato il contratto con il club granata ma il suo addio al termine della stagione è tutt’altro che da escludere.

Il Milan ci ha provato già a Gennaio ma il Toro non ha ceduto, scenario che può cambiare decisamente in estate quando altri club, oltre ai rossoneri, potrebbero inserirsi sul centrocampista della Nazionale.

L’Inter è tra questi. Ricci potrebbe essere il profilo ideale, insieme a Sucic, per rinforzare un reparto che deve sostenere un inevitabile ricambio generazionale. Mkhitarian e Calhanoglu restano due pilastri dell’undici di Inzaghi ma la dirigenza nerazzurra vuole farsi trovare pronta, assicurandosi fin da subito rinforzi in grado di rimpiazzarli nel medio periodo.

Con il prolungamento di contratto fino al 2028, Ricci ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni, un prezzo comunque congruo per un calciatore di 23 anni che ha già totalizzato oltre 100 presenze in Serie A e con ancora ampi margini di crescita. Nel duello con il Milan per Ricci, l’Inter potrebbe giocarsi anche una possibile contropartita alquanto gradita al Torino ovvero Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia di proprietà dei nerazzurri che i granata hanno provato ad acquistare a titolo definitivo la scorsa estate, incassando il netto rifiuto dell’Inter. I nerazzurri puntano molto su Esposito e potrebbero prestarlo per un altro anno, stavolta in Serie A, prima di riportarlo in squadra.

Su Samuele Ricci c’è anche il Manchester City che ha individuato nel centrocampista granata un potenziale sostituto di De Bryune, qualora quest’ultimo non dovesse rinnovare (come probabile) il contratto in scadenza tra cinque mesi.