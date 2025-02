Addio Asllani, l’Inter reinveste in un altro reparto: affare in Serie A

La partenza di Kristjan Asllani potrebbe aprire le porte a un nuovo affare in Serie A per l’Inter: il tesoretto finisce su un altro reparto

L’Inter sul calciomercato estivo potrebbe portare a termine una mini rivoluzione che potrebbe cambiare in maniera piuttosto profonda il volto della squadra, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Beneamata resta Kristjan Asllani.

Il regista albanese non è mai davvero esploso agli ordini di Simone Inzaghi, mostrando spesso alcuni difetti nel gioco che hanno inciso sulle sue prestazioni e sui risultati della squadra. Nonostante ciò, tutta l’Inter e anche il suo allenatore ci hanno puntato forte e hanno creduto che potesse raggiungere i massimi livelli a Milano. Ci credono ancora, ma qualcosa sembra cambiato.

Se fino a poco tempo fa il tecnico di Piacenza lo schierava anche nei match più complicato, dopo quanto avvenuto in finale di Supercoppa italiana – nonostante ci fosse un fallo netto sul regista – ha preso una decisione diversa. Infatti, quando si è trattato di sostituire Calhanoglu, ha scelto l’esperienza e la qualità tecnica di Zielinski. Questo potrebbe essere un indizio in ottica futura, perché Asllani non è stato messo sul mercato, ma al prezzo giusto può partire.

L’Inter attende offerte per Asllani, ma occhio al tesoretto

La Fiorentina si è fatta avanti nel recente passato per tentare di strappare il centrocampista all’Inter, ma gli sforzi per l’albanese si sono rivelati vani, con i nerazzurri che hanno sempre fatto muro per cedere il vice Calhanoglu. In estate, con offerte vicine ai 30 milioni di euro, la musica potrebbe cambiare e la Beneamata potrebbe reinvestire su profili che rinforzerebbero altri reparti.

Infatti, è stato già chiuso l’acquisto di Sucic, mentre in difesa c’è la priorità di trovare un altro centrale di ruolo, visto che Acerbi non dà più sicurezze a lungo termine dal punto di vista fisico. Un nome che piace parecchio è Hien dell’Atalanta, ma la sensazione è che Marotta e Ausilio vogliano comunque acquistare un difensore giovane, ma che abbia già esperienza nel campionato italiano.

Per questo occhio anche a Bijol e Beukema, tutti nomi che potrebbero essere sottolineati sulla lista della dirigenza nerazzurra ed essere trattati parallelamente nel prossimo futuro.