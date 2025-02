Caso squalifica Dumfries e recupero Fiorentina-Inter: cosa dice il regolamento

Denzel Dumfries non potrà giocare contro la Fiorentina, ma nel recupero o nella 24esima giornata? La spiegazione arriva dal regolamento

Il momento magico di Denzel Dumfries lo sta portando a essere un elemento decisivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Con un ruolo sempre più offensivo, sta diventando praticamente un attaccante aggiunto, a tratti incontenibile per le difese avversarie con le sue discese, lo strapotere fisico e grande abilità nel gioco aereo.

Ultimamente è decisamente migliorato anche su chance da calcio piazzato, diventando letale praticamente per qualsiasi avversario – e l’abbiamo visto anche in Supercoppa italiana. Nel derby di campionato, invece, si è un po’ nascosto di fronte a Theo Hernandez prima del finale di gara, in cui di testa è andato a pochi centimetri dal pareggio, prima del gol di Stefan de Vrij.

Nella stracittadina di campionato, però, l’olandese ha anche rimediato un’ammonizione pesante per proteste. È un provvedimento che costa caro, visto che l’esterno destro era in diffida e quindi sarà costretto a saltare la prossima partita in Serie A dell’Inter. Subito dopo il match, dopo l’ansia di un derby, in molti si sono chiesti se sarà squalificato per il recupero contro la Fiorentina o per la prossima partita di Serie A, che sarà ancora contro la Viola.

Il regolamento e la squalifica di Dumfries: la verità per il recupero

Il regolamento parla chiara e dice che qualsiasi calciatore deve scontare il turno di stop nel primo impegno successivo in calendario. In questo caso, si tratta di proprio del recupero contro i toscani. Ma non sarà quella, in ogni caso, la gara che Dumfries non giocherà e perché si parla di un match già iniziato e che va concluso.

Automaticamente il primo impegno è quello della 24esima giornata di Serie A, stavolta a San Siro. Certo, il calendario ci mette poco a fare confusione in un momento cruciale della stagione e con un appuntamento ogni tre giorni. Allo stesso tempo, ci sono pochi dubbi per via della dicitura del regolamento.

A questo punto, è probabile – anzi, praticamente certo – che Dumfries partirà dal primo minuto. Anzi, Inzaghi dovrebbe schierare praticamente tutti i calciatori titolari, con Bisseck che dovrebbe prendere il posto di Pavard come braccetto di destra in difesa. In attacco, invece, dovrebbe essere confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.