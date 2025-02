Dall’Inter al Milan, Fabrizio Romano: “Operazione ben avviata per l’estate”

Juve e Milan sono state le vere protagoniste del mercato invernale, e i rossoneri sono pronti ad anticipare l’Inter anche per l’estate

Sia i tifosi del club bianconero che quelli della società rossonera possono ritenersi soddisfatti di quanto fatto sul mercato di riparazione. I supporter dell’Inter si sono dovuti invece accontentare di un prestito di uno scarto della Roma e dell’acquisto per giugno di un centrocampista croato appena uscito da un serissimo infortunio.

I nerazzurri avrebbero di certo potuto fare qualcosina in più, prendendo un attaccante, per esempio, e magari anche un nuovo centrale. Di sicuro, i nerazzurri non avevano l’esigenza di fare mercato per raddrizzare la stagione com’è stato invece per Juve e Milan. Entrambi questi club non possono infatti rischiare di non raggiungere un piazzamento in Champions League, e gli investimenti servono appunto a centrare l’obiettivo minimo.

Il Milan ha in pratica anticipato tutti quei colpi che avrebbe potuto fare a giugno 2025: una nuova punta (Gimenez), un nuovo esterno destro (Walker), un attaccante di fascia (Sottil) e un centrocampista (Bondo). Più un nuovo trequartista, in prestito molto oneroso (Joao Felix). La Juve, che di soldi da spendere ne ha pochi, si è mossa soprattutto tramite operazione di prestiti secchi, mettendo dentro un attaccante (Kolo Mauni) e tre difensori (Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly).

Il Milan batte l’Inter su Ricci: l’anticipazione di Fabrizio Romano

Il colpo più importante dell’Inter, in termini economici, è l’acquisto di Sucic, ventunenne croato che costerà 14 milioni più 2 di bonus (in quote variabili) e rimarrà fino alla fine della stagione nel Dinamo Zagabria. Il giovane dovrebbe arrivare come nuovo vice-Calhanoglu.

Per quella posizione l’Inter seguiva anche Samuele Ricci del Torino. Ma, a quanto pare, come riferito anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, su Ricci la squadra più forte è il Milan. In una diretta social di ieri, Romano ha infatti dato il ventitreenne di Pontedera in direzione Milan la prossima estate: “Operazione ben avviata”, ha dichiarato Romano insieme a Matteo Moretto. Dopodiché ha lasciato intendere che i rossoneri, oltre aver trovato una mezza intesa con Cairo, potrebbero essere vicini all’accordo anche col calciatore.

L’Inter, che ha già speso per Peter Sucic (su cui c’è stata una manovra di disturbo del solito Cristiano Giuntoli), è sempre più distante dal nazionale italiano. Anche perché il Torino chiede oltre 30 milioni: troppo per Oaktree.

Obiettivo dichiarato per i rossoneri

Ormai, dunque, Ricci è più di un’opzione da valutare per il Milan. Con o senza Conceicao in panchina, i rossoneri ritengono il centrocampista del Torino come il primo obiettivo per il prossimo mercato. E, secondo Romano, l’operazione sarebbe già stata impostata. Tutto può succedere, ovviamente, perché bisognerà chiudere la trattativa con un osso duro come Cairo. E ricordiamoci pure che due anni fa il Milan sembrava avere già in mano Davide Frattesi prima dell’inizio del calciomercato…

Lì, però, ha contato molto la volontà del giocatore: Frattesi, che oggi sembra poco convinto della permanenza in nerazzurro, voleva l’Inter. Con Ricci, invece, il Milan può contare su un accordo di massima con il procuratore Frank Trimboli, lo stesso che ha organizzato per i rossoneri l’operazione Walker.

Vendendo Abraham, Jovic, Musah, Loftus-Cheek, Tomori e lanciando andar via Florenzi, il Milan punterà a inserire almeno tre nomi forti in estate. Uno dovrebbe essere Ricci. Gli altri due? Forse Antonio Silva e Lucca (o Krstovic).