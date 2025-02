Inchiesta curve, punito soltanto Calhanoglu: “Tre giornate di squalifica”

Inter e Milan alle prese con il processo per gli ultras. Il verdetto sul centrocampista turco e i rischi per Marotta dopo la puntata di Report

Chiusa ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, per l’Inter è tempo di concentrarsi sulla seconda parte di stagione che la vede impegnata su tre fronti. Ma oltre alle battaglie sul campo, ci sono quelle da combattere in altri sedi, legate all’inchiesta sulle Curve, che vede coinvolto anche il calciatore Hakan Calhanoglu.

In attesa dei processi e delle sentenze, tanti tifosi ma anche addetti ai lavori che non simpatizzano per i colori nerazzurri, hanno già espresso il loro giudizio di colpevolezza, in barba a qualsiasi principio di garanzia. Il recente servizio di Report, mandato in onda domenica dopo il derby della Madonnina, che ha avanzato dubbi sulla trasparenza del fondo Oaktree che è diventato proprietario dell’Inter dopo l’addio della famiglia Zhang, ha alimentato ulteriore ostilità verso il club di Viale della Liberazione.

E così vengono invocate le più disparate sanzioni nei confronti dei nerazzurri e dei suoi dirigenti: si va da chi chiede la squalifica o persino la radiazione del presidente Marotta, a chi invoca dei punti di penalizzazione da scontare in questo campionato, fino a chi pretende la retrocessione dell’Inter in Serie B o peggio ancora vorrebbe vederla ripartire dai Dilettanti.

Avvocato Afeltra smonta Report e assicura: “Inter e Milan non rischiano nulla”

Una moderna caccia alle streghe che viene però smontata da chi è esperto di diritto sportivo. Stiamo parlando dell’avvocato Roberto Afeltra, che intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha fatto il punto della situazione.

“Sull’inchiesta per le curve, l’Inter non rischia nulla, assolutamente zero, non ci sono dubbi. Lo stesso vale per il Milan. Ci sono rapporti istituzionali che tutte le squadre hanno con i propri club riconosciuti presso la Lega. Ogni volta che c’era qualcosa di non positivo, l’Inter lo ha comunicato. Come ha dimostrato già Marotta per la questione del Daspo indicata da Beretta.

Se parliamo dei tesserati, invece, Calhanoglu rischia una squalifica fino ad un massimo di tre giornate (per i rapporti con il capo ultras Ferdico, ndr). Mancata trasparenza nella società e nei bilanci dell’Inter? Ho grande stima per Sigfrido Ranucci, ma quanto sostenuto in trasmissione da Report viene smentito dalla realtà dei fatti, perché la trasparenza è già stata accertata sia dalla Consob che dalla procura di Milano. Peraltro la legge consente ad una società di non presentare il suo bilancio anche per dodici anni consecutivi”.