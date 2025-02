Pronto ad andare via dopo un solo anno, c’è un deluso in casa Inter

Una scelta chiarissima quella di Inzaghi che ha concesso poco spazio al giocatore, nonostante il grande investimento dell’Inter per acquistarlo

Archiviati il Derby pareggiato in extremis e la sessione invernale calciomercato, l’Inter è pronta ad affrontare i prossimi match in un mese di Febbraio in cui i nerazzurri si giocano molto in Serie A.

Il doppio confronto ravvicinato con la Fiorentina, cui seguiranno gli incroci con la Juventus e il Genoa rappresentano tutte sfide che i campioni d’Italia non possono sbagliare per arrivare nelle migliori condizioni possibili al match Scudetto contro il Napoli di inizio marzo. Quest’ultimo sarà preceduto dal quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio, in cui l’Inter si gioca l’approdo in semifinale contro la vincente del confronto tra Milan e Roma, in programma stasera a San Siro.

Sarà quella verosimilmente l’occasione in cui Inzaghi concederà spazio a chi ha giocato meno, soprattutto in un ruolo che, a differenza di altri, ha davvero un titolare inamovibile per l’allenatore nerazzurro che solo in un’occasione ha rinunciato alla sua presenza dal primo minuto.

Inter, Inzaghi non gli concede spazio: lo scenario per la prossima stagione

Ci riferiamo al portiere. Sommer è un insostituibile per Inzaghi che non gli ha concesso riposo ad esclusione dell’ottavo di finale contro l’Udinese in cui ha schierato Josep Martinez. L’ex Genoa è stato l’acquisto più oneroso della scorsa sessione estiva, l’ultimo della presidenza Zhang. Per prenderlo dai rossoblu a titolo definitivo, l’Inter ha speso 13.5 milioni più bonus, un investimento decisamente oneroso per un calciatore che, in otto mesi, ad esclusione delle amichevoli estive, ha visto il campo una sola volta.

Lo scenario per Martinez nella prossima stagione si prospetta, di fatto, molto simile a quello attuale. Sommer ha ancora un anno di contratto con l’Inter e Inzaghi non cambierà le gerarchie tra i pali.

Cosa farà allora Martinez ? Trascorrerà un’altra stagione intera in panchina oppure cercherà spazio altrove ? Un’ipotesi quest’ultima da non escludere con l’Inter stessa che potrebbe cederlo a un altro club a titolo temporaneo per valorizzare l’investimento fatto la scorsa estate. Una scelta simile a quella fatta, nella sessione di mercato appena conclusa, per Tomas Palacios mandato a giocare altrove (al Monza) con una sola presenza da titolare in stagione, anche lui contro l’Udinese in Coppa Italia.

Quando scadrà il suo contratto con l’Inter, Sommer sarà prossimo ai 38 anni. Nell’ottica di un ringiovanimento dell’organico già varata da OakTree, difficile ipotizzare un suo rinnovo. Se questo dovesse essere lo scenario, Josep Martinez potrebbe avere finalmente la sua chance di diventare il titolare dell’Inter. Un futuro già scritto quindi. Vedremo se il portiere spagnolo lo attenderà in panchina oppure altrove ma solo di passaggio.