Zalewski subito out: perché salta Fiorentina-Inter

Grandissimo esordio contro il Milan ma l’esterno polacco non potrà esserci contro la Fiorentina, ecco spiegato perché

Non è una regola scritta, ma spesso accade che i nuovi arrivi debbano attendere qualche settimana prima di entrare a pieno regime negli schemi di squadra.

Così, per la durata di una partita o due, a stento figurano in panchina o vengono impiegati soltanto per una manciata di minuti al fine di creare interazioni inedite coi nuovi compagni.

Certo questa tipologia d’approccio volto all’integrazione graduale è dipendente da mille altri fattori. Dalla necessità di vedere ciascuno dei nuovi acquisti subito all’opera in un settore del campo sguarnito, o magari dall’importanza che ciascuno di questi potrebbe avere nel rispetto delle proprie qualità pregresse.

Nicola Zalewski ha bypassato queste congetture tattiche in un lampo. Proprio perché la situazione lo richiedeva nell’immediato e si sapeva di che pasta fosse fatto, senza bisogno di grosse presentazioni.

L’esterno destro, prelevato dalla Roma come sostituto naturale di Tajon Buchanan partito alla volta del Villarreal, è stato inserito da Simone Inzaghi nel corso dell’ultimo quarto d’ora dell’ultimo derby giocato contro il Milan a San Siro. Non una partita qualunque.

Il suo impatto in campo è stato tanto grande, con quell’assist di petto all’ultimo minuto per Stefan de Vrij, da aver pienamente convinto l’ambiente. Ora ci si aspettano grandi cose, quantomeno migliori di quelle mostrate dal suo predecessore, ma stavolta bisognerà attendere per davvero. Per novanta minuti soltanto. O meglio, qualcosina di meno di novanta minuti.

Perché a distanza di un paio di giorni dallo straordinario esordio, Zalewski non potrà esser chiamato in servizio contro la Fiorentina nel delicatissimo recupero infrasettimanale in programma questo giovedì sera. La motivazione è molto semplice, di carattere regolamentare. Ecco spiegato nel dettaglio di cosa si tratta.

Il regolamento esclude Zalewski, ma non è l’unico: può giocare domenica

Come noto, Zalewski si è aggregato in via ufficiale all’Inter nel corso del 1 febbraio 2025, una delle ultime giornate di questa sessione invernale di mercato.

Al contrario, la partita da disputare contro la Fiorentina, sebbene venga recuperata a seguito del suo tesseramento, fa riferimento alla partita della quattordicesima giornata del campionato di Serie A dello scorso 1 dicembre 2024.

La stessa sospesa a seguito del malessere accusato da Bove. In altri termini, quel Fiorentina-Inter appartiene ad una fascia temporale antecedente al trasferimento di Zalewski di ben due mesi.

Pertanto, solo i calciatori delle due squadre regolarmente tesserati alla data originaria potranno figurare in campo, senza la possibilità di ottenere alcun permesso speciale per i nuovi arrivi. Oltre a Zalewski per l’Inter, non potranno dunque esserci Pablo Marì, Valentini, Zaniolo e Ndour per la Viola di Firenze.

L’esterno polacco potrà però figurare da subito contro la formazione di Raffaele Palladino già dalla prossima domenica, quando verrà fischiato il calcio d’inizio della partita di ritorno a San Siro, ancora una volta fra Inter e Fiorentina.