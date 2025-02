Fiorentina-Inter anche sul mercato: scambio in vista dell’estate

Avversari in campionato per due volte nel giro di quattro giorni, nerazzurri e viola incrociano le loro strade anche sul mercato: l’intreccio è clamoroso

Finalmente, parlerà il campo. Finalmente, passata la grande paura per le condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina vittima di un malore cardiaco nel match del ‘Franchi‘ dello scorso 1 dicembre tra i padroni di casa e la compagine nerazzurra, le due squadre riprendono da dove avevano interrotto. Da quel maledetto minuto 17 di una partita fino a quel momento vissuta sul filo dell’equilibrio e di cui poi, quanto meno per i valori tecnici espressi sul terreno di gioco, nessuno ha più parlato.

A causa di un calendario congestionato dagli impegni di coppa di ambo i club, la Lega Serie A ha disposto per giovedì 6 febbraio il recupero della sfida tra le due squadre. Curiosamente, Fiorentina ed Inter si ritroveranno a scontrarsi in campionato anche quattro giorni dopo, ma a campi invertiti,nel posticipo del lunedì sera della 24esima giornata.

Intanto, archiviata una sessione di mercato che ha visto il club toscano davvero molto attivo sia sul fronte delle entrate che soprattutto delle uscite, i due sodalizi hanno lasciato aperto un dialogo che va avanti da tempo e che coinvolge diversi profili dell’una e dell’altra squadra. Obbligatorio fare un riepilogo, considerando la quantità dei calciatori potenzialmente coinvolti.

Inter-Fiorentina, è bagarre sul mercato: possibili scambi in vista

Già oggetto di attenzioni estive da parte della Beneamata per Michael Kayode, e successivamente, a campionato in corso, per Pietro Comuzzo e Moise Kean, la Fiorentina può rispondere agli assalti nerazzurri chiedendo in cambio un centrocampista che, alla sua terza stagione nelle fila dei meneghini, non ha ancora trovato lo spazio che desidera.

Stiamo parlando di Kristjan Asllani, il giovane giocatore albanese ‘eterna’ riserva di Hakan Calhanoglu nel ruolo di playmaker e destinato all’addio dopo le ultime prove incolori fornite da titolare quando il turco era stato fuori per infortunio.

L’ex Empoli, già vicino alla cessione nello scorso calciomercato estivo, è stato trattenuto a Milano come pedina utile nelle rotazioni della mediana dell’Inter, ma le occasioni, come detto, sono state gettate al vento dal calciatore. Asllani potrebbe rientrare nei molteplici discorsi di mercato tra i due club per via del possibile mancato riscatto di Yacine Adli, il francese di proprietà del Milan protagonista di una grande stagione a Firenze, ma sul quale la Fiorentina può vantare un semplice diritto di riscatto a 10,5 milioni.

Qualora, per volontà del transalpino o per le mutate esigenze di Pradé e Commisso, Adli non dovesse restare in viola, il club toscano virerebbe dritto sul playmaker albanese, che potrebbe facilmente rientrare in un maxi scambio comprendente il già citato Comuzzo e l’altro viola Dodò, anch’egli messo nel mirino da Beppe Marotta.